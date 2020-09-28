مناشدة من غزة للرئيس عباس والدكتور اشتية: اضمنوا دخولنا المنافسة على منح التعليم العالي



وقال المتقدمون للمنح في بيان لهم :" فوجئ عدد كبير منا بالاتصال فيه من قبل الإدارة العامة للمنح بوزارة التعليم العالي، وطلبهم إرسال شهادة حسن السير والسلوك، في غضون 48 ساعة، وهو أمر مستحيل من جانبنا تنفيذه".



وأضافوا "طُلب من الكثير منا ضمان إرسال الشهادة، وإلا لن يتم النظر في طلباتنا، مع العلم أن كثير منا تقدموا لمكاتب الخدمات، وحددوا لنا مدة 3 أسابيع كي تصدر تلك الإفادة!!".



ونوه البيان إلى أن الوزارة، أعطت للطلبة أرقام هواتف يمكن الاتصال بها حال توفيرهم الإفادة، لكن لا مجيب على تلك الهواتف!!.



ووفق هؤلاء الطلبة "كلنا أمل ورجاء للرئيس أبو مازن، ورئيس الوزراء د. اشتية والوزير أبو مويس، بالتدخل وتحييد هذا الشرط، وضمان دخولنا المنافسة على المنح المطروحة".



وأكد البيان "نُعوّل على حُماة الوطن، أن يلتفتوا لهذا النداء، وكلنا ثقة بأن الرئيس والقيادة لن يخذلونا كما عودونا دوماً".

رام الله - دنيا الوطنناشد المتقدمون لمنح الدراسات العليا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، الرئيس محمود عباس، ورئيس الحكومة، د. محمد اشتية، ووزير التعليم العالي، د. محمود أبو مويس، بالتوجيه للجهات المُختصة لمراعاتهم فيما يخص شرط استيفاء شهادة حُسن السير والسلوك، للنظر في طلباتهم، وخوض المنافسة.