صيدم: جولة مثمرة لوفد فتح والمزيد من الخطوات الإيجابية قريباً

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، الدكتور صبري صيدم، على إيجابية الجولة الأخيرة من الحوار، الذي شارك فيه وفد الحركة في اسطنبول والدوحة، وذلك في إطار التوافق حول المبادئ المحورية الواردة في البيان الختامي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والذي صدر في الرابع من أيلول/ سبتمبر الجاري، مشدداً على وجود المزيد من الخطوات الإيجابية التي ستتبع قريباً على حد قوله.



وأشار صيدم إلى التزام وفد حركة فتح، بوضع كل من مصر والأردن الشقيقتين بصورة التطورات الإيجابية، وما تم خلال لقاءات وتفاهمات الدوحة واسطنبول.



وأوضح صيدم، أن لقاء اللجنة المركزية المزمع عقده الخميس المقبل، برئاسة الرئيس محمود عباس، سيقر مخرجات اللقاءات الأخيرة لتعرض أمام الاجتماع المرتقب للأمناء العامين للفصائل والقوى والأحزاب الفلسطينية، خلال الأيام القليلة المقبلة، مشدداً على استمرار الخطوات الإيجابية لإنجاح الحوار.



من جهة أخرى، أكد صيدم على الموقف الفلسطيني، بألا وصاية لأحد على الحوار، وأن من يريد أن يعطينا دروساً عليه أن يوظف جهوده باتجاه وقف مسلسل التطبيع.



جاء ذلك، في إطار زيارته إقليم جنوب الخليل، يوم أمس، وتعزيته لأسر ضحايا الحادث الأليم، الذي وقع في دير العسل؛ وراح ضحيته ستة أفراد من عائلة الشوامرة.