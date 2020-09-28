(مباحث كورونا) تغلق 156 محلاُ ومنشأة بغزة مخالفة للإجراءات الوقائية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، مهام "مباحث كورونا" في متابعة المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة في محافظات غزة، خلال 24 ساعة الماضية.



وأفادت الوزارة في بيان لها، أنها أغلقت 156 محلًا ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة، وأوقفت 96 من أصحاب المحال المخالفة، وإحالة 11 منهم للنيابة، بالإضافة إلى وقف 93 مواطنًا خرقوا قرار حظر التجوال.



وأوضحت أنها أنهت 25 تجمّعاً للمواطنين مخالفاً لإجراءات السلامة.



وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأثنين 29/9/2020 ، عن تسجيل "35 إصابة جديدة بكورونا خلال ال24 ساعة بعد إجراء فحوصات لـ 1810 عينة.



وقالت الصحة خلال ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة انه جرى تعافي "145" حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.



وبينت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 2826 اصابة منها، "1485"حالات نشطة حاليا ، في حين بلغ عدد المتعافين الاجمالي "1320 حالة ، ويستقر عدد الوفيات عند 21 حالة .