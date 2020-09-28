الاقتصاد بغزة: أدخلنا البندورة من تركيا لإحداث التوازن بالسوق

وقال موسى لـ "دنيا الوطن": "مدى التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، هي التي تؤهل الجهات الرسمية لفتح مزيد من الإجراءات الاقتصادية".



وفيما يتعلق بالأسعار، أكد الناطق باسم وزارة الاقتصاد بغزة، أن هناك التزاماً من قبل التجار بالأسعار، وخاصة بالمواد الأساسية، وليس كما كان الوضع مع بداية جائحة (كورونا).



وقال: "هناك استقرار بأسعار المواد الأساسية بالذات، كما أن هناك استقراراً بأسعار الخضراوات، باستثناء البعض مثل البندورة، ونحن نراقب الأسعار".



وأشار إلى أنه تم إدخال البندورة إلى قطاع غزة من تركيا؛ بهدف إحداث التوازن في السعر، كما تم إدخال الدجاج المبرد أيضاً لنفس الهدف، مشيراً إلى أن الموجود الآن هو بين أيدي المواطن المستهلك.

خاص دنيا الوطنأكد عبد الفتاح موسى، الناطق باسم وزارة الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، أنه حتى اللحظة، هناك التزام من التجار وأصحاب المحلات والمولات والمطاعم (ديليفري)، بالإجراءات الوقائية والسلامة والتباعد، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على عدد الإصابات.