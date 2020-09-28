شؤون فلسطينية

الاقتصاد بغزة: أدخلنا البندورة من تركيا لإحداث التوازن بالسوق

الاقتصاد بغزة: أدخلنا البندورة من تركيا لإحداث التوازن بالسوق
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد عبد الفتاح موسى، الناطق باسم وزارة الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، أنه حتى اللحظة، هناك التزام من التجار وأصحاب المحلات والمولات والمطاعم (ديليفري)، بالإجراءات الوقائية والسلامة والتباعد، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على عدد الإصابات.

وقال موسى لـ "دنيا الوطن": "مدى التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، هي التي تؤهل الجهات الرسمية لفتح مزيد من الإجراءات الاقتصادية".

وفيما يتعلق بالأسعار، أكد الناطق باسم وزارة الاقتصاد بغزة، أن هناك التزاماً من قبل التجار بالأسعار، وخاصة بالمواد الأساسية، وليس كما كان الوضع مع بداية جائحة (كورونا).

وقال: "هناك استقرار بأسعار المواد الأساسية بالذات، كما أن هناك استقراراً بأسعار الخضراوات، باستثناء البعض مثل البندورة، ونحن نراقب الأسعار".

وأشار إلى أنه تم إدخال البندورة إلى قطاع غزة من تركيا؛ بهدف إحداث التوازن في السعر، كما تم إدخال الدجاج المبرد أيضاً لنفس الهدف، مشيراً إلى أن الموجود الآن هو بين أيدي المواطن المستهلك.

أخبار ذات صلة

الضمير تدعو الحكومة وجهات إنفاذ القانون لوضع خطة لمعالجة الشجارات العائلية وضبط السلاح

الضمير تدعو الحكومة وجهات إنفاذ القانون لوضع خطة لمعالجة الشجارات العائلية وضبط السلاح

إعادة فتح سوق الزاوية وسط مدينة غزة بشكل جزئي

إعادة فتح سوق الزاوية وسط مدينة غزة بشكل جزئي

محكمة بيت لحم تنظر بقضية ضد الصحة لنشر أسماء مصابي (كورونا)

محكمة بيت لحم تنظر بقضية ضد الصحة لنشر أسماء مصابي (كورونا)

صيدم: جولة مثمرة لوفد فتح والمزيد من الخطوات الإيجابية قريباً

صيدم: جولة مثمرة لوفد فتح والمزيد من الخطوات الإيجابية قريباً

(مباحث كورونا) تغلق 156 محلاُ ومنشأة بغزة مخالفة للإجراءات الوقائية

(مباحث كورونا) تغلق 156 محلاُ ومنشأة بغزة مخالفة للإجراءات الوقائية

الديمقراطية: ذكرى الانتفاضة محطة لحث الخطى نحو إطلاق المقاومة الشعبية الشاملة

الديمقراطية: ذكرى الانتفاضة محطة لحث الخطى نحو إطلاق المقاومة الشعبية الشاملة

نادي الأسير: لا حلول جدية بشأن قضية الأسير ماهر الأخرس

نادي الأسير: لا حلول جدية بشأن قضية الأسير ماهر الأخرس

الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدانين بتهمة إنتاج مواد مخدرة للإتجار

الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدانين بتهمة إنتاج مواد مخدرة للإتجار

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الضمير تدعو الحكومة وجهات إنفاذ القانون لوضع خطة لمعالجة الشجارات العائلية وضبط السلاح

الضمير تدعو الحكومة وجهات إنفاذ القانون لوضع خطة لمعالجة الشجارات العائلية وضبط السلاح

(مباحث كورونا) تغلق 156 محلاُ ومنشأة بغزة مخالفة للإجراءات الوقائية

(مباحث كورونا) تغلق 156 محلاُ ومنشأة بغزة مخالفة للإجراءات الوقائية

الديمقراطية: ذكرى الانتفاضة محطة لحث الخطى نحو إطلاق المقاومة الشعبية الشاملة

الديمقراطية: ذكرى الانتفاضة محطة لحث الخطى نحو إطلاق المقاومة الشعبية الشاملة

نادي الأسير: لا حلول جدية بشأن قضية الأسير ماهر الأخرس

نادي الأسير: لا حلول جدية بشأن قضية الأسير ماهر الأخرس

الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدانين بتهمة إنتاج مواد مخدرة للإتجار

الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدانين بتهمة إنتاج مواد مخدرة للإتجار

الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 64 بظروف صعبة

الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 64 بظروف صعبة

تيسير خالد يدعو لإعداد القوى ضد الاحتلال في الذكرى العشرين لانتفاضة الأقصى

تيسير خالد يدعو لإعداد القوى ضد الاحتلال في الذكرى العشرين لانتفاضة الأقصى

الاقتصاد بغزة تحرر 42 محضر ضبط وإتلاف خلال 169 جولة تفتيشية

الاقتصاد بغزة تحرر 42 محضر ضبط وإتلاف خلال 169 جولة تفتيشية

منوعات

انتحار ممثلة شهيرة

انتحار ممثلة شهيرة

شاهد: ابنة حازم إمام حديث (السوشيال ميديا) بسبب جمالها

شاهد: ابنة حازم إمام حديث (السوشيال ميديا) بسبب جمالها

شاهد: لغز جديد في حياة الراحل هيثم زكي

شاهد: لغز جديد في حياة الراحل هيثم زكي

شاهد: بعد صورتها بالمايوه.. عارفة عبدالرسول ترد &#34;سيبوني أدخل النار&#34;

شاهد: بعد صورتها بالمايوه.. عارفة عبدالرسول ترد "سيبوني أدخل النار"

شاهد: رد ناري من &#34;نادية العراقية&#34; على المشككين في نسب أبنائها لها

شاهد: رد ناري من "نادية العراقية" على المشككين في نسب أبنائها لها

احلام: &#34;الفن نفس الحمام و البط تشمر عشان تأكله&#34;

احلام: "الفن نفس الحمام و البط تشمر عشان تأكله"

ارتبط اسمها لسنوات باللوتو..&#34;سنا نصر&#34; فقدت الكثير من وزنها وبـ &#34;توب&#34; مثير

ارتبط اسمها لسنوات باللوتو.."سنا نصر" فقدت الكثير من وزنها وبـ "توب" مثير

نادين نسيب نجيم تتحدث عن حياتها الشخصية.. وهذه مواصفات الرجل المثالي

نادين نسيب نجيم تتحدث عن حياتها الشخصية.. وهذه مواصفات الرجل المثالي

شاهد: زينة مكي ونبيل خوري يحتفلان بزفافهما

شاهد: زينة مكي ونبيل خوري يحتفلان بزفافهما

صور: لأول مرة يارا تنشر صورة لها بالمايوه.. وهل هاجرت إلى دبي؟

صور: لأول مرة يارا تنشر صورة لها بالمايوه.. وهل هاجرت إلى دبي؟

عربي

واشنطن تكشف مخططاً لاقتحام السفارة الأمريكية بالعراق

واشنطن تكشف مخططاً لاقتحام السفارة الأمريكية بالعراق

شرطة أبوظبي تضبط 573 ألف قرص من مخدر الكبتاجون

شرطة أبوظبي تضبط 573 ألف قرص من مخدر الكبتاجون

أكبر حزب إسلامي في الجزائر سيصوت بـ &#34;لا&#34; على التعديل الدستوري

أكبر حزب إسلامي في الجزائر سيصوت بـ "لا" على التعديل الدستوري

دولة عربية تستعد لإعادة فتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة

دولة عربية تستعد لإعادة فتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة