شؤون فلسطينية

لجان المقاومة تُوجّه عدة رسائل بذكرى انطلاقتها الـ 21

لجان المقاومة تُوجّه عدة رسائل بذكرى انطلاقتها الـ 21
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت لجان المقاومة الشعبي، في ذكرى انطلاقتها الواحدة والعشرين، التحية لكل الشهداء والأسرى، مؤكدةً أنها ستبقى على العهد، بأن تبقى حرية الأسرى وكسر قيدهم على سلم أولوياتها.

وقالت اللجان، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نتوجه بالتحية والاعتزاز بصمود وجهاد ومقاومة أبنا شعبنا في الضفة الثائرة وأرضنا المحتلة عام (48) ومخيمات اللجوء في لبنان والأردن وسوريا، وفي كل أماكن تواجده". 

وأضاف البيان: "تعاهدكم لجان المقاومة في فلسطين، أن تبقى وفية لدماء الشهداء والجرحى والأسرى، ولكل المبادئ والقيم التي انطلقت من أجلها، وأن تبقى مسيرة المقاومة والجهاد، حتى تحرير فلسطين كل فلسطين، ودحر الصهاينة المحتلين عن أرضنا المباركة ومقدساتنا".

وتابع البيان: "ستبقى ألوية الناصر صلاح الدين، ومعها كل الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة السد والحصن المنيع والصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات والمخططات الصهيوأمريكية الخبيثة".

وأكمل: "سيبقى خيار المقاومة المسلحة، هو الخيار الاستراتيجي والمجدي لنا ولشعبنا، وقواه الحية لاقتلاع واجتثاث هذا السرطان الصهيوني، الذي ينهش جسد الأمة، ويحتل ويغتصب أرضنا ومقدساتها".

وتابع البيان: "نؤكد وفي مواجهة صفقة القرن ان شعبنا سيبقى أقوى من المؤامرة وهو الوحيد القادر على قلب الطاولة وتغيير الواقع وحماية حقوقه من خطر الشطب والتصفية".

وقال: "ندين كل اتفاقيات التطبيع والخنوع مع العدو الصهيوني ونتوجه الى شعوب الامة بنبذ المطبعين ولفظهم لان التطبيع طعنة مسمومة في خاصرة شعبنا ومقاومته واساءة لتاريخ الامة وشهدائها".

وأضاف: "في مواجهة محور الشر الصهيوامريكي ودول الخنوع والتطبيع لابد لنا من إعادة صياغة تحالفاتنا من جديد على قاعدة أن العدو الصهيوني هو العدو المركزي للأمة وكل من يطبع أو يتحالف معه هو عدو لكل شعوب الأمة".

وقال: "نتوجه بالتحية والاجلال لكل الشعوب والأحزاب والدول التي تدعم وتساند وتقف إلى جانب شعبنا ومقاومته الباسلة وفي مقدمتها الجمهورية الإسلامية في إيران".

وقال: "نؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقوقه الكاملة في وطنه مهما تكالبت قوى الإستعمار والصهيونية والتطبيع  في المنطقة وسوف ينتصر مهما طال الزمن".

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