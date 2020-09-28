الاقتصاد بغزة تحرر 42 محضر ضبط وإتلاف خلال 169 جولة تفتيشية

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، إن طواقم حماية المستهلك نفذت 169 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، حررت خلالها 42 محضر ضبط وإتلاف.





وذكرت، أنه تم تحرير 23 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار، و13 محضر إتلاف لمواد غذائية ومنتهية الصلاحية.





وأوضحت، أنه تم تحرير 4 محاضر ضبط لمخابز، لعدم التزامهم بإجراءات الوقاية، ومحضري ضبط لصيدليات، لم تلتزم بإجراءات السلامة.





وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ 13 جولة ميدانية للمحلات التجارية، و9 جولات لمحلات بيع الذهب في محافظات القطاع.

رام الله - دنيا الوطن