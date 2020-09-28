حماس: ملحقات (صفقة القرن) تتطلب تفعيلاً حقيقياً للمقاومة بمفهومها الشامل

أكد الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم أن قدرة القوى الفلسطينية على صياغة استراتيجية نضال موحدة، تستند على قاعدة الحفاظ على الثوابت، وتعتمد مفهوم المقاومة الشاملة بمشاركة الكل الفلسطيني، هي الضامن الأكيد لإفشال صفقة القرن.





وقال قاسم، في بيانٍ له الاثنين: إن ملحقات (صفقة القرن) وفي مقدمتها مخطط الضم الاستعماري، ومسار التطبيع، تتطلب تفعيلاً حقيقياً للمقاومة بمفهومها الشامل، وفي كل الساحات.





ونوه إلى أن العمل المقاوم الميداني، أثبت قدرته في كل المحطات التاريخية على توحيد الموقف الفلسطيني، ومشاركة كل القوى في العمل الوطني، وإنهاء الخلافات الجانبية، التي تختفي في خضم حالة الاشتباك مع الاحتلال.





واعتبر قاسم، أن ترتيب البيت الفلسطيني، ضرورة لتصليب الجبهة الداخلية على قاعدة مشاركة الجميع، وتمثيل كل مكونات شعبنا في كل أماكن تواجدهم، وإنهاء أي إجراء يمكن أن يؤثر على صورة الشعب الفلسطيني الواحد.

رام الله - دنيا الوطن