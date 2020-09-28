اشتية: رواتب الموظفين ستُدفع كاملة عندما نحصل على أموالنا دون ابتزاز سياسي من إسرائيل





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء، محمد اشتية: إن رواتب الموظفين، ستدفع كاملة، عند حصولنا على أموال المقاصة دون أي ابتزاز سياسي من إسرائيل أو من الولايات المتحدة، وأنا على ثقة أن هذا اليوم ليس بعيد، لافتاً إلى "أن إسرائيل وأمريكا تريد أن تهزمنا؛ كي نستسلم، ونقبل مشروعهم، وسوف نصمد، ولن نُهزم، ولن نستسلم".وتابع: كانت الولايات المتحدة، تدفع لنا 500 مليون دولار، وتوقفت جميعها، أما الدول العربية، فكانت تساعد بحوالي 350 مليون دولار، توقفت ماعدا ماتقدمه الصناديق، ولايزال هذا التمويل متوقفاً، ولم تلتزم الدول العربية بقراراتها المتعلقة بشبكة الأمان العربية لحماية فلسطين من الابتزاز.وأشاد اشتية، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الاثنين، بتفهم رجال الأمن والأطباء والعاملين في الصحة، الذين لم ينقطعوا عن عملهم ولو ليوم واحد، وكذلك المعلمين، الذين يدركون ما يمر بالوطن.وحيا الموظفين والشعب على وقفتهم ودعم صمود الرئيس والقيادة معه في هذه المواجهة السياسية والصحية وانعكاساتها المالية.وفيما يتعلق بالانتخابات التي تم الاتفاق عليها، بين فتح وحماس وبقية الفصائل الفلسطينية، قال: إننا نباركها، وهي البند الأول في رسالة التكليف من الرئيس للحكومة، وسوف نبذل كل الممكن لإنجاحهاوعن مواجهة وباء (كورونا)، قال اشتية: هي فرض عين علينا جميعاً، فقط مطلوب منكم لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، وهي الوسيلة الوحيدة الناجحة والناجعة حتى الآن لمقاومة انتشار المرض.