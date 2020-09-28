وزير الخارجية: الصين تدعم دور الأمم المتحدة في المعركة العالمية ضد كوفيد-19

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم (الاثنين) إن الصين تدعم الدور الهام للأمم المتحدة في المعركة العالمية ضد كوفيد-19 وتقف على أهبة الاستعداد لتعزيز الاتصالات والتنسيق مع منظومة الأمم المتحدة.





وصرح وانغ بذلك في محادثة هاتفية مع فولكان بوزكير، رئيس الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.





وهنأ بوزكير على توليه رئاسة الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتا إلى كون عام 2020 يصادف الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، فإن دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام تحمل أهمية خاصة.





وقال وانغ إن الرئيس الصيني شي جين بينغ حضر الاجتماعات رفيعة المستوى للأمم المتحدة عبر رابط بالفيديو في وقت سابق وألقى خطابات مهمة، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني دعا في تصريحاته إلى التعددية، وصيانة الموقف الأساسي للأمم المتحدة، ودعا إلى تعزيز وتحسين الحوكمة العالمية لبناء مجتمع مستقبل مشترك للبشرية، وعرض حلول الصين لمختلف التحديات التقليدية وغير التقليدية.





وأفاد وزير الخارجية الصيني أنه في مواجهة التأثير الجديد لوباء كوفيد-19، يتعين على جميع الدول التضامن بشكل أكبر لتشكيل قوة عالمية لمكافحة الوباء.





وأكد وانغ أن الصين تدعم الأمم المتحدة في لعب دور هام لتحقيق هذا الهدف وهي على استعداد لتعزيز الاتصالات والتنسيق مع منظومة الأمم المتحدة، وتعارض بشكل مشترك أي إجراءات لتسييس الوباء وتسمية الفيروس، وتتمسك بالاتجاه الصحيح للتعاون الدولي لمكافحة كوفيد-19.





وذكر وانغ أن الصين تقدر حقيقة أن بوزكير يعطي الأولوية لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 نظرا لأن هذا يلبي الرغبة المشتركة للغالبية العظمى من البلدان، ولا سيما البلدان النامية.





وأوضح وانغ أن الحد من الفقر والتخفيف منه هما من أهم أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، معربا عن أمله في إعطاء التنمية المستدامة أولوية أكبر بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة.





وأشار وانغ إلى أن العالم الآن قد دخل عصر الترابط، ولا مخرج للنزعة الأحادية والحمائية والانعزالية في القرية العالمية ولا يمكنها أن تستمر أيضا.





وقال إن الدولة الكبيرة لا تعني المزيد من القوة، وإنما المزيد من المسؤولية.





وبيّن وزير الخارجية الصيني أن الصين، بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، ستدعم بشدة النظام الدولي الذي تعد الأمم المتحدة في صميمه، وستتمسك بشدة بالنظام الدولي القائم على القانون الدولي.





من جهته، قال بوزكير، بصفته الرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه سيركز على دفع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 نحو أهدافها، وتكريس جهوده للقضاء على الفقر ومساعدة البلدان المحتاجة، وخاصة البلدان الصغيرة والمتوسطة الحجم.





وذكر بوزكير أن تعزيز التعددية وحمايتها من أولويات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن الصين مدافعة عن التعددية وشريك مهم للتعاون بشأنها، مضيفا أنه يتوقع تعزيز التنسيق مع الصين في هذا الصدد.

رام الله - دنيا الوطن