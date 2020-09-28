دولي

وزير الخارجية: الصين تدعم دور الأمم المتحدة في المعركة العالمية ضد كوفيد-19

رام الله - دنيا الوطن
قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم (الاثنين) إن الصين تدعم الدور الهام للأمم المتحدة في المعركة العالمية ضد كوفيد-19 وتقف على أهبة الاستعداد لتعزيز الاتصالات والتنسيق مع منظومة الأمم المتحدة. 

وصرح وانغ بذلك في محادثة هاتفية مع فولكان بوزكير، رئيس الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وهنأ بوزكير على توليه رئاسة الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتا إلى كون عام 2020 يصادف الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، فإن دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام تحمل أهمية خاصة. 

وقال وانغ إن الرئيس الصيني شي جين بينغ حضر الاجتماعات رفيعة المستوى للأمم المتحدة عبر رابط بالفيديو في وقت سابق وألقى خطابات مهمة، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني دعا في تصريحاته إلى التعددية، وصيانة الموقف الأساسي للأمم المتحدة، ودعا إلى تعزيز وتحسين الحوكمة العالمية لبناء مجتمع مستقبل مشترك للبشرية، وعرض حلول الصين لمختلف التحديات التقليدية وغير التقليدية. 

وأفاد وزير الخارجية الصيني أنه في مواجهة التأثير الجديد لوباء كوفيد-19، يتعين على جميع الدول التضامن بشكل أكبر لتشكيل قوة عالمية لمكافحة الوباء. 

وأكد وانغ أن الصين تدعم الأمم المتحدة في لعب دور هام لتحقيق هذا الهدف وهي على استعداد لتعزيز الاتصالات والتنسيق مع منظومة الأمم المتحدة، وتعارض بشكل مشترك أي إجراءات لتسييس الوباء وتسمية الفيروس، وتتمسك بالاتجاه الصحيح للتعاون الدولي لمكافحة كوفيد-19. 

وذكر وانغ أن الصين تقدر حقيقة أن بوزكير يعطي الأولوية لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 نظرا لأن هذا يلبي الرغبة المشتركة للغالبية العظمى من البلدان، ولا سيما البلدان النامية. 

وأوضح وانغ أن الحد من الفقر والتخفيف منه هما من أهم أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، معربا عن أمله في إعطاء التنمية المستدامة أولوية أكبر بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة. 

وأشار وانغ إلى أن العالم الآن قد دخل عصر الترابط، ولا مخرج للنزعة الأحادية والحمائية والانعزالية في القرية العالمية ولا يمكنها أن تستمر أيضا. 

وقال إن الدولة الكبيرة لا تعني المزيد من القوة، وإنما المزيد من المسؤولية. 

وبيّن وزير الخارجية الصيني أن الصين، بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، ستدعم بشدة النظام الدولي الذي تعد الأمم المتحدة في صميمه، وستتمسك بشدة بالنظام الدولي القائم على القانون الدولي. 

من جهته، قال بوزكير، بصفته الرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه سيركز على دفع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 نحو أهدافها، وتكريس جهوده للقضاء على الفقر ومساعدة البلدان المحتاجة، وخاصة البلدان الصغيرة والمتوسطة الحجم. 

وذكر بوزكير أن تعزيز التعددية وحمايتها من أولويات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن الصين مدافعة عن التعددية وشريك مهم للتعاون بشأنها، مضيفا أنه يتوقع تعزيز التنسيق مع الصين في هذا الصدد. 

أخبار ذات صلة

قاض فيدرالي أمريكي يوقف حظر ترامب لتطبيق &#34;تيك توك&#34;

قاض فيدرالي أمريكي يوقف حظر ترامب لتطبيق "تيك توك"

إخلاء مستشفى ومئات المنازل جراء نشوب حريق في غابات بكاليفورنيا

إخلاء مستشفى ومئات المنازل جراء نشوب حريق في غابات بكاليفورنيا

عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في الهند يتجاوز ستة ملايين

عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في الهند يتجاوز ستة ملايين

أكثر من مليون وفاة و33 مليون إصابة بفيروس (كورونا) عالمياً

أكثر من مليون وفاة و33 مليون إصابة بفيروس (كورونا) عالمياً

شاهد: الجيش الأذربيجاني يُوثق أول ضربة عسكرية ضد أرمينيا

شاهد: الجيش الأذربيجاني يُوثق أول ضربة عسكرية ضد أرمينيا

بوتين: روسيا تعزز إمكانات الصناعة النووية

بوتين: روسيا تعزز إمكانات الصناعة النووية

قاض أمريكي يوقف أمراً لترامب بشأن &#34;تيك توك&#34;

قاض أمريكي يوقف أمراً لترامب بشأن "تيك توك"

شاهد: البنتاغون يُحاكي معركة أمريكية روسية مستقبلية

شاهد: البنتاغون يُحاكي معركة أمريكية روسية مستقبلية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 64 بظروف صعبة

الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 64 بظروف صعبة

تيسير خالد يدعو لإعداد القوى ضد الاحتلال في الذكرى العشرين لانتفاضة الأقصى

تيسير خالد يدعو لإعداد القوى ضد الاحتلال في الذكرى العشرين لانتفاضة الأقصى

الاقتصاد بغزة تحرر 42 محضر ضبط وإتلاف خلال 169 جولة تفتيشية

الاقتصاد بغزة تحرر 42 محضر ضبط وإتلاف خلال 169 جولة تفتيشية

تظاهرة رقمية في الداخل إحياءً لهبة القدس والأقصى

تظاهرة رقمية في الداخل إحياءً لهبة القدس والأقصى

حماس تدعو الفلسطينيين للرباط في الأقصى وحمايته بكل قوة

حماس تدعو الفلسطينيين للرباط في الأقصى وحمايته بكل قوة

الاحتلال يُغلق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين ويفتحه للمستوطنين

الاحتلال يُغلق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين ويفتحه للمستوطنين

الخارجية: 800 فلسطيني بالإمارات يريدون العودة لغزة

الخارجية: 800 فلسطيني بالإمارات يريدون العودة لغزة

حماس: مسار العمل المشترك لترتيب البيت الفلسطيني خيار استراتيجي لن نتراجع عنه

حماس: مسار العمل المشترك لترتيب البيت الفلسطيني خيار استراتيجي لن نتراجع عنه

منوعات

انتحار ممثلة شهيرة

انتحار ممثلة شهيرة

شاهد: ابنة حازم إمام حديث (السوشيال ميديا) بسبب جمالها

شاهد: ابنة حازم إمام حديث (السوشيال ميديا) بسبب جمالها

شاهد: لغز جديد في حياة الراحل هيثم زكي

شاهد: لغز جديد في حياة الراحل هيثم زكي

شاهد: بعد صورتها بالمايوه.. عارفة عبدالرسول ترد &#34;سيبوني أدخل النار&#34;

شاهد: بعد صورتها بالمايوه.. عارفة عبدالرسول ترد "سيبوني أدخل النار"

شاهد: رد ناري من &#34;نادية العراقية&#34; على المشككين في نسب أبنائها لها

شاهد: رد ناري من "نادية العراقية" على المشككين في نسب أبنائها لها

احلام: &#34;الفن نفس الحمام و البط تشمر عشان تأكله&#34;

احلام: "الفن نفس الحمام و البط تشمر عشان تأكله"

ارتبط اسمها لسنوات باللوتو..&#34;سنا نصر&#34; فقدت الكثير من وزنها وبـ &#34;توب&#34; مثير

ارتبط اسمها لسنوات باللوتو.."سنا نصر" فقدت الكثير من وزنها وبـ "توب" مثير

نادين نسيب نجيم تتحدث عن حياتها الشخصية.. وهذه مواصفات الرجل المثالي

نادين نسيب نجيم تتحدث عن حياتها الشخصية.. وهذه مواصفات الرجل المثالي

شاهد: زينة مكي ونبيل خوري يحتفلان بزفافهما

شاهد: زينة مكي ونبيل خوري يحتفلان بزفافهما

صور: لأول مرة يارا تنشر صورة لها بالمايوه.. وهل هاجرت إلى دبي؟

صور: لأول مرة يارا تنشر صورة لها بالمايوه.. وهل هاجرت إلى دبي؟

عربي

واشنطن تكشف مخططاً لاقتحام السفارة الأمريكية بالعراق

واشنطن تكشف مخططاً لاقتحام السفارة الأمريكية بالعراق

شرطة أبوظبي تضبط 573 ألف قرص من مخدر الكبتاجون

شرطة أبوظبي تضبط 573 ألف قرص من مخدر الكبتاجون

أكبر حزب إسلامي في الجزائر سيصوت بـ &#34;لا&#34; على التعديل الدستوري

أكبر حزب إسلامي في الجزائر سيصوت بـ "لا" على التعديل الدستوري

دولة عربية تستعد لإعادة فتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة

دولة عربية تستعد لإعادة فتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة