عضو بمركزية فتح: سنراجع تفاصيل لقاءاتنا مع حماس الخميس المقبل

قال صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح): إن اجتماع اللجنة المركزية للحركة، المقرر الخميس المقبل، سيكون برئاسة الرئيس محمود عباس، مشيراً إلى أنه سيراجع تفاصيل الزيارات الثلاث، التي قام بها أعضاء اللجنة المركزية في لقاءاتهم مع حركة حماس في تركيا والدوحة والأردن.



وأوضح صيدم، وفق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن وفد حركة فتح، أتم لقاءات متعددة مع أطراف وجهات مختلفة بغرض متابعة ملف المصالحة، لافتاً إلى أن هناك حاجة لإجراء مراجعة شاملة؛ للاطلاع على التفاصيل، حتى يكون الجميع بالصورة استعداداً للخطوات العملية اللاحقة، التي تنسجم مع قرار الأمناء العامين، بعقد اجتماع خلال الخمس أسابيع التي تنقضي قريباً.



وأضاف صيدم: "يجب أن يكون هناك التزام واضح تجاه البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، حيث يكون هناك بالفعل خطوات عملية إيجابية تجاه تحقيق المصالحة الوطنية".



وتابع: "هناك التزامات واستحقاقات، عندما تتحدث عن انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات المجلس الوطني كونها حزمة كاملة لا نستند فيها لملف الانتخابات وصندوق الاقتراع والعملية الديمقراطية، إنما يشمل انعاش منظمة التحرير، ودخول بعض الفصائل غير المنضوية تحت المنظمة لهذا الإطار".





وأشار إلى أن هناك تفصيلات كثيرة، ومن البديهي أن تلجأ كل الأطر في كل الفصائل باتجاه نقاشها، لافتاًُ إلى أن الزيارات لا تعرج على تفاصيل التفاصيل، مؤكداً أنه من الصعب الدخول في تفاصيل وثنايا العملية الانتخابية، قبل أن يكون هناك إقرار للمبادئ.



وأكد أن لقاء الخميس المقبل، سيرسم معالم المرحلة القادمة من حيث الترتيب لاجتماع مرتقب للأمناء العامين، يكون بمثابة الجولة الثانية، والتي يقر فيها مخرجات الزيارة الأخيرة، من تم التوجه نحو التفاصيل ونقاشها والدخول في الإجراءات العملية على الأرض، حيث نستطيع أن نخرج في ما يتم الاتفاق عليه بين الفصائل قاطبة.



وقال صيدم: "الحوار الشامل لم يتوقف، وفي كل مرة كان وفد حركة فتح يتم لقاءاته، ويضع الفصائل في تفاصيل هذه اللقاءات ليكون الجميع على بينة"، مشيراً إلى اللقاءات، ستستمر أكثر في اتجاه أن تكون حالة وئام شبه شاملة، تؤسس لمرحلة أكثر إيجابية تحقق الوحدة الوطنية الفلسطينية.



وشدد على أن حركة فتح لن تقبل بما لا تقبل به فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ولم تتم هذه العملية على الإطلاق في إطار السرية والمناورة.



وأضاف: "نحن نبحث عن نتائج عملية، وقلنا إن هذا المسار الممر الإجباري تجاه تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية في مواجهة المرحلة القادمة وتحدياتها، هو مسار ينم عن مسؤولية استراتيجية عالية"



وفي حديثه عن السيناريوهات المتوقعة للانتخابات، قال صيدم، إن السيناريو الأهم، هو البدء في الانتخابات التشريعية، يعقبها الانتخابات الرئاسية، من ثم المجلس الوطني، لافتاً إلى أنه سيتم بحث آلية لتمثيل الفلسطينيين في دول الخارج، تمثيل لا يتجاوز البعد الديمقراطي، ولكن يراعي الظروف القائمة.



وفيما يتعلق بالانتخابات في القدس، أكد أن إسرائيل ستلعب دور المخرب، أياً كانت مجريات الوحدة الوطنية، ولن يكون مصلحتها تحقيق الوئام الفلسطيني، وستسعى لإفساده من خلال ضرب مشاركة المقدسيين.

رام الله - دنيا الوطن