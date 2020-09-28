أول رد فلسطيني على تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن التطبيع

أحمد أبو الغيط

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خاص دنيا الوطن

عقبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على تصريحات أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، الذي قال فيها، بأن اتفاقات السلام، التي وقعت مع الاحتلال الإسرائيلي، أوقفت عملية ضم الأراضي في الضفة الغربية.



وأكد الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن تصريحات أبو الغيط، أن التطبيع الذي يجري من قبل بعض الدول العربية مع الاحتلال، يوقف سياسة الضم الاحتلالية، أمر غير صحيح إطلاقاً.



وقال: "ما تقوم به الدول العربية من تطبيع، هو إضعاف للموقف العربي، وكسر منظومة العمل العربي من أجل الذهاب إلى تقديم أوراق اعتماد للولايات المتحدة ولنتنياهو تحديداً".



وأضاف أبو يوسف: "هذا الأمر ليس صحيحاً، حيث إن التطبيع شكل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وخيانة للقضايا الفلسطينية ولقضايا الأمة".



وفي وقت سابق، قال أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط: إنه يتفهم تخوف الفلسطينيين من اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، مضيفاً: "الضم الإسرائيلي للضفة الغربية، توقف عقب الاتفاق".



وأضاف أبو الغيط، وفق صحيفة (اليوم السابع) المصرية: "توقف الضم، يعنى عدم الرجوع فيه مرة أخرى، وبعد اتفاق أوسلو، اتجهت الدول العربية لإسرائيل، وتم تبادل فتح المكاتب بين إسرائيل والدول العربية"، مضيفاً: "عقب انتفاضة الأقصى تم سحب الممثلين من هذه المكاتب".



وتابع: "في حال ضم إسرائيل للضفة، فإن الدول العربية، سوف تتخذ موقفاً مماثلاً"، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية، ظلمت الفلسطينيين كثيراً، واتفاق السلام حال دون ضم إسرائيل للضفة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب".



يشار إلى أن الإمارات أكدت منذ البداية، أنها قبلت بإبرام اتفاق سلام، وتطبيع للعلاقات مع إسرائيل، مقابل تراجع الأخيرة عن مخطط "الضم".



وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية، واشنطن، يوم 15 أيلول/ سبتمبر الجاري، توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، تضمنتا عدة بنود، أبرزها الالتزام بالتطبيع بين الحكومات والشعوب.