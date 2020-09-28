الخارجية: 800 فلسطيني بالإمارات يريدون العودة لغزة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين: إن نحو 800 مواطن، سجّلوا أسماءهم لدى السفارة والقنصلية الفلسطينية في دولة الإمارات؛ للعودة إلى قطاع غزة، خلال مدة فتح المعبر الحالية، إذا تمكنوا من ذلك.





وذكرت الوزارة، أنها عممت على أبناء جاليتنا بخصوص فتح المعبر لمدة ثلاثة أيام، مع ذكر إجراءات ما قبل السفر، كفحص فيروس (كورونا)، والتحقق من صلاحية تذاكر السفر وجوازات السفر للعالقين، وتمديد جوازات سفر منتهية لتمكينهم من السفر خلال فتح المعبر.





وأضافت الوزارة "تواصلت سفارة دولة فلسطين في أبوظبي مع سفارة دولة فلسطين في القاهرة من أجل مخاطبة سلطات مطار القاهرة الدولي؛ لتسهيل مرور مواطنينا إلى أرض الوطن، ومازال التواصل قائمًا من أجل تسهيل عودتهم".





وأشارت إلى تواصل السفارة في أبوظبي مع سفارة جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات؛ لتسهيل سفر الشباب (الفئة العمرية ما بين 18- 40 سنة) بدون الحصول على تأشيرات مسبقة.





ولفتت الخارجية إلى تحويل بعض المسافرين المتعسرين لإجراء فحص (كورونا) مجانًا لدى عيادات أصحابها من رجال الأعمال الفلسطينيين، وكذلك مساعدة بعض المعسرين ماديًا من أجل مساعدتهم في شراء تذاكر عودة نهائية إلى أرض الوطن.





وأوضحت، أن "السفارة في أبوظبي، نسّقت مع المؤسسات العقابية في كل من أبوظبي والعين؛ لإنهاء إجراءات سفر مواطنينا نزلاء المؤسسات العقابية، ممن أنهوا مدة عقوبتهم، وهم بانتظار فتح معبر رفح البري من أجل مغادرتهم إلى الوطن".

رام الله - دنيا الوطن