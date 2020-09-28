شؤون فلسطينية

الخارجية: 800 فلسطيني بالإمارات يريدون العودة لغزة

الخارجية: 800 فلسطيني بالإمارات يريدون العودة لغزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين: إن نحو 800 مواطن، سجّلوا أسماءهم لدى السفارة والقنصلية الفلسطينية في دولة الإمارات؛ للعودة إلى قطاع غزة، خلال مدة فتح المعبر الحالية، إذا تمكنوا من ذلك.

وذكرت الوزارة، أنها عممت على أبناء جاليتنا بخصوص فتح المعبر لمدة ثلاثة أيام، مع ذكر إجراءات ما قبل السفر، كفحص فيروس (كورونا)، والتحقق من صلاحية تذاكر السفر وجوازات السفر للعالقين، وتمديد جوازات سفر منتهية لتمكينهم من السفر خلال فتح المعبر.

وأضافت الوزارة "تواصلت سفارة دولة فلسطين في أبوظبي مع سفارة دولة فلسطين في القاهرة من أجل مخاطبة سلطات مطار القاهرة الدولي؛ لتسهيل مرور مواطنينا إلى أرض الوطن، ومازال التواصل قائمًا من أجل تسهيل عودتهم".

وأشارت إلى تواصل السفارة في أبوظبي مع سفارة جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات؛ لتسهيل سفر الشباب (الفئة العمرية ما بين 18- 40 سنة) بدون الحصول على تأشيرات مسبقة.

ولفتت الخارجية إلى تحويل بعض المسافرين المتعسرين لإجراء فحص (كورونا) مجانًا لدى عيادات أصحابها من رجال الأعمال الفلسطينيين، وكذلك مساعدة بعض المعسرين ماديًا من أجل مساعدتهم في شراء تذاكر عودة نهائية إلى أرض الوطن.

وأوضحت، أن "السفارة في أبوظبي، نسّقت مع المؤسسات العقابية في كل من أبوظبي والعين؛ لإنهاء إجراءات سفر مواطنينا نزلاء المؤسسات العقابية، ممن أنهوا مدة عقوبتهم، وهم بانتظار فتح معبر رفح البري من أجل مغادرتهم إلى الوطن".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يُغلق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين ويفتحه للمستوطنين

الاحتلال يُغلق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين ويفتحه للمستوطنين

لقلة المسحات.. الصحة تُحدد الفئات التي سيُجرى لها فحص (كورونا)

لقلة المسحات.. الصحة تُحدد الفئات التي سيُجرى لها فحص (كورونا)

حماس: مسار العمل المشترك لترتيب البيت الفلسطيني خيار استراتيجي لن نتراجع عنه

حماس: مسار العمل المشترك لترتيب البيت الفلسطيني خيار استراتيجي لن نتراجع عنه

عيسى: صيغتان لحل القضية الفلسطينية والقدس تحت وضع دولي خاص

عيسى: صيغتان لحل القضية الفلسطينية والقدس تحت وضع دولي خاص

&#34;التعليم العالي&#34; تُعلن عن منح دراسات عليا في موريتانيا

"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسات عليا في موريتانيا

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري لأسيرين من الضفة

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري لأسيرين من الضفة

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

محافظ جنين: تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة

محافظ جنين: تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُغلق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين ويفتحه للمستوطنين

الاحتلال يُغلق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين ويفتحه للمستوطنين

الخارجية: 800 فلسطيني بالإمارات يريدون العودة لغزة

الخارجية: 800 فلسطيني بالإمارات يريدون العودة لغزة

حماس: مسار العمل المشترك لترتيب البيت الفلسطيني خيار استراتيجي لن نتراجع عنه

حماس: مسار العمل المشترك لترتيب البيت الفلسطيني خيار استراتيجي لن نتراجع عنه

عيسى: صيغتان لحل القضية الفلسطينية والقدس تحت وضع دولي خاص

عيسى: صيغتان لحل القضية الفلسطينية والقدس تحت وضع دولي خاص

&#34;التعليم العالي&#34; تُعلن عن منح دراسات عليا في موريتانيا

"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسات عليا في موريتانيا

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري لأسيرين من الضفة

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري لأسيرين من الضفة

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

تسجيل 27 تاجراً ووكالتين تجاريتين و270 علامة تجارية الشهر الماضي

تسجيل 27 تاجراً ووكالتين تجاريتين و270 علامة تجارية الشهر الماضي

منوعات

شاهد: ابنة حازم إمام حديث (السوشيال ميديا) بسبب جمالها

شاهد: ابنة حازم إمام حديث (السوشيال ميديا) بسبب جمالها

شاهد: لغز جديد في حياة الراحل هيثم زكي

شاهد: لغز جديد في حياة الراحل هيثم زكي

شاهد: بعد صورتها بالمايوه.. عارفة عبدالرسول ترد &#34;سيبوني أدخل النار&#34;

شاهد: بعد صورتها بالمايوه.. عارفة عبدالرسول ترد "سيبوني أدخل النار"

شاهد: رد ناري من &#34;نادية العراقية&#34; على المشككين في نسب أبنائها لها

شاهد: رد ناري من "نادية العراقية" على المشككين في نسب أبنائها لها

احلام: &#34;الفن نفس الحمام و البط تشمر عشان تأكله&#34;

احلام: "الفن نفس الحمام و البط تشمر عشان تأكله"

ارتبط اسمها لسنوات باللوتو..&#34;سنا نصر&#34; فقدت الكثير من وزنها وبـ &#34;توب&#34; مثير

ارتبط اسمها لسنوات باللوتو.."سنا نصر" فقدت الكثير من وزنها وبـ "توب" مثير

نادين نسيب نجيم تتحدث عن حياتها الشخصية.. وهذه مواصفات الرجل المثالي

نادين نسيب نجيم تتحدث عن حياتها الشخصية.. وهذه مواصفات الرجل المثالي

شاهد: زينة مكي ونبيل خوري يحتفلان بزفافهما

شاهد: زينة مكي ونبيل خوري يحتفلان بزفافهما

صور: لأول مرة يارا تنشر صورة لها بالمايوه.. وهل هاجرت إلى دبي؟

صور: لأول مرة يارا تنشر صورة لها بالمايوه.. وهل هاجرت إلى دبي؟

شاهد: هيفا وهبي ترقص بإثارة مع معتصم النهار.. وتخطف الأنظار بالأحمر

شاهد: هيفا وهبي ترقص بإثارة مع معتصم النهار.. وتخطف الأنظار بالأحمر

عربي

واشنطن تكشف مخططاً لاقتحام السفارة الأمريكية بالعراق

واشنطن تكشف مخططاً لاقتحام السفارة الأمريكية بالعراق

شرطة أبوظبي تضبط 573 ألف قرص من مخدر الكبتاجون

شرطة أبوظبي تضبط 573 ألف قرص من مخدر الكبتاجون

أكبر حزب إسلامي في الجزائر سيصوت بـ &#34;لا&#34; على التعديل الدستوري

أكبر حزب إسلامي في الجزائر سيصوت بـ "لا" على التعديل الدستوري

دولة عربية تستعد لإعادة فتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة

دولة عربية تستعد لإعادة فتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة