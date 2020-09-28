لقلة المسحات.. الصحة تُحدد الفئات التي سيُجرى لها فحص (كورونا)

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الاثنين، إنه سيتم إجراء فحوصات (كورونا) لمن تظهر عليه أعراض، وللطلبة المسافرين، وذلك لتوفر كمية قليلة جداً من المسوحات اللازمة لإجراء الفحص.





وأضافت الكيلة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أنه على من أجرى فحوصات يوم الأربعاء والخميس والجمعة الأسبوع الماضي، وظهرت عليهم أعراض، التوجه لإعادة الفحص مرة أخرى، نظراً لإتلاف المسوحات بعد تبين أنها غير صالحة للاستخدام.

وأصدرت وزارة الصحة، أمس، توضيحاً للمواطنين، بعد قيامها بإتلاف كمية كبيرة من المواد المخبرية (100 ألف فحص)، موضحة أن السبب في ذلك، هو تخزينها غير الملائم قبل وصولها إلى وزارة الصحة، نتيجة للتأخير في تنسيق دخولها.

رام الله - دنيا الوطن