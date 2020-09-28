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واشنطن تكشف مخططاً لاقتحام السفارة الأمريكية بالعراق

واشنطن تكشف مخططاً لاقتحام السفارة الأمريكية بالعراق
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (العربية)، إنه بعد التحذير الأميركي للعراق من أن الولايات المتحدة، ستغلق سفارتها في بغداد، إذا لم تتحرك الحكومة العراقية، لوقف الهجمات المسلحة ضد الأميركيين، فإن هناك أنباء عن قرار أميركي وشيك، بإغلاق سفارة واشنطن في بغداد.

وحسب القناة، فقد كشفت المصادر الأميركية في العراق أنه "لدينا معلومات بوجود خطة لاقتحام السفارة وأخذ رهائن منها"، لافتة إلى أن الحكومة العراقية، ستخلي المنطقة الخضراء من كل القوات الأمنية باستثناء الفرقة الخاصة.

إلى ذلك، قدم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، سلسلة مطالب لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي؛ لتفادي إغلاق السفارة الأميركية في بغداد، بحسب المصادر، التي أكدت أن بومبيو منح الكاظمي مهلة لتنفيذ مطالب واشنطن قبل إغلاق السفارة.

وأضافت القناة: "أما عن الأنباء التي تم تداولها عن مغادرة سفير واشنطن في بغداد، ماثيو تولر، إلى أربيل، فقد أوضحت المصادر أن هناك نفياً أميركياً لهذا الأمر".

وأشارت القناة، إلى أن بومبيو أبلغ الكاظمي انزعاج واشنطن من مواصلة استهداف السفارة الأميركية، مشيرةً إلى أن واشنطن منحت الكاظمي، فرصة أخيرة لردع فصائل تستهدف سفارتها. 

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