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شرطة أبوظبي تضبط 573 ألف قرص من مخدر الكبتاجون

شرطة أبوظبي تضبط 573 ألف قرص من مخدر الكبتاجون
رام الله - دنيا الوطن
ألقت شرطة أبوظبي، القبض على عصابة آسيوية مكونة من أربعة أشخاص، حاولت ترويج 573 ألف قرص من مخدر (الكبتاجون) في عملية أطلق عليها  "العيون الساهرة".

وكشف العقيد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، أن العملية بدأت بورود معلومات سرية عن وجود تشكيل عصابي يسعى إلى ترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة في مختلف إمارات الدولة وأن شخصًا واحدًا هو من يدير العصابة من خارج الدولة وفق (البيان).

وأضاف بأن الخطة الأمنية للقبض على العصابة ركزت على الإطاحة بجميع أفرادها متلبسين بذات التوقيت منعاً لإفلات بعض أطراف العصابة من العقاب

وتمكنت الخطة من الإطاحة بالتشكيل العصابي وضبط بعض كميات المخدرات بحوزتهم إلى جانب باقي الكميات التي أرشد عنها أطراف العصابة بعدما أقروا بفعلتهم ومن ثم استكمال الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم للجهات القضائية.

وأضاف أن شرطة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة المخدرات لما لها من آثار سلبية جسيمة على المجتمع وتحرص على تذليل العقبات والتحديات في سبيل الحد من انتشارها وضبط الضالعين في ترويج هذه السموم الخطيرة على الشباب.

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