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أكبر حزب إسلامي في الجزائر سيصوت بـ "لا" على التعديل الدستوري

أكبر حزب إسلامي في الجزائر سيصوت بـ "لا" على التعديل الدستوري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أكبر حزب إسلامي في الجزائر، أنه قرر التصويت بـ "لا" على مشروع التعديل الدستوري في استفتاء مقرر في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

جاء ذلك، في بيان توج اجتماعاً لمجلس شورى حركة "مجتمع السلم" (بمثابة برلمان الحزب) عقد بالعاصمة، وفق صحيفة (القدس العربي).

وحسب البيان، قرر مجلس الشورى الوطني للحركة المشاركة في الاستفتاء الشعبي بداية تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 والتصويت بـ "لا" على مشروع التعديل الدستوري.

ولم تقدم الحركة تفاصيل أكثر حول سبب القرار، لكن معلوم أن قيادات الحزب، سبق أن تحفظت خلال تصريحات سابقة على طريقة إعداد المشروع، الذي قالت: إن السلطة انفردت به.

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