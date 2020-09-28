"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسات عليا في موريتانيا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن توفر منح دراسية بتخصصات مختلفة في موريتانيا للعام الدراسي 2020-2021، بمجال الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة والاختصاص العالي للطب).



ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps ، للاطلاع على كامل التفاصيل، والتعليمات، والوثائق المطلوبة، والشروط، والتخصصات، والموعد النهائي للتقديم.