"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسات عليا في موريتانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن توفر منح دراسية بتخصصات مختلفة في موريتانيا للعام الدراسي 2020-2021، بمجال الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة والاختصاص العالي للطب).
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps ، للاطلاع على كامل التفاصيل، والتعليمات، والوثائق المطلوبة، والشروط، والتخصصات، والموعد النهائي للتقديم.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن توفر منح دراسية بتخصصات مختلفة في موريتانيا للعام الدراسي 2020-2021، بمجال الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة والاختصاص العالي للطب).
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps ، للاطلاع على كامل التفاصيل، والتعليمات، والوثائق المطلوبة، والشروط، والتخصصات، والموعد النهائي للتقديم.
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