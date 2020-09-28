الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري لأسيرين من الضفة

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري للأسير طارق زياد أبو طبيخ، من جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، للمرة الثالثة على التوالي.





وذكر ذوو الأسير أبو طبيخ، أن قوات الاحتلال، جددت لنجلهم الاعتقال الإداري للمرة الثالثة، وهو يقبع في سجن (مجدو).





وفي سياق متصل، جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير رضا صدوق، من بيت لحم، للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر على التوالي.





وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن الاحتلال، اعتقل الأسير صدوق بتاريخ 9/12/2019م من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، وهو أسير سابق في سجون الاحتلال، اعتقل عدة مرات.

رام الله - دنيا الوطن