دولة عربية تستعد لإعادة فتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة

أكد رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أن حكومته، ستقوم خلال الأسبوع الحالي، بوضع معايير وشروط للسلامة والوقاية لفتح المساجد والكنائس وصالات المطاعم والمقاهي، بعد إغلاق استمر قرابة ثلاثة أسابيع.





وحذّر الرزاز في فيديو مسجل مسبقاً، أمس (الأحد)، من إنكار وجود الوباء في البلاد، وقال: إن هناك مَن لا يزال في مرحلة الإنكار لوجود هذا الوباء، مع أنهم أصبحوا قِلّة في ضوء تفشي العدوى وازدياد الأعداد، مطالباً الأردنيين بالوعي والتزام، بعد الوصول لمرحلة الانتشار المجتمعي للعدوى من فيروس (كورونا) وفق (الشرق الأوسط).





وتزامنت تصريحات الرزاز مع استطلاع للرأي نفذه (مركز الدراسات الاستراتيجية) في الجامعة الأردنية، كشف فيه أن أكثر من نصف الأردنيين (56%) لا يثقون بأعداد المصابين بفيروس (كورونا) التي تعلنها الحكومة، فيما يثق بهذه الأرقام فقط 29 في المائة من العينة المستطلع آراؤها.





كما كشف الاستطلاع أن ثلث الأردنيين (31%) يرون أن الحكومة تبالغ بأعداد الإصابات، وأن الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس (كورونا) في الأردن هي أقلّ مما يتم التصريح عنه، فيما يعتقد (19 في المائة) أنها أكثر مما يتم التصريح عنه، و(29 في المائة) فقط يعتقدون أن أعداد المصابين الحقيقية مطابقة لما يتم التصريح به.





وفيما سُجّلت نحو 1300 إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا)

المستجد في البلاد خلال الـ48 الساعة الماضية، أكد 60 في المائة من الأردنيين عدم رضاهم عن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحد من انتشار فيروس (كورونا) ، كما يعتقد 57 في المائة من الأردنيين أن الحكومة لم تنجح في إدارة ملف أزمة فيروس (كورونا)، في وقت أكد فيه الاستطلاع أن الغالبية من الأردنيين (63 في المائة) لا يعتقدون أن النظام الصحي الأردني (عدد المستشفيات، الأسرة، الكوادر الطبية، المواد الصحية المطلوبة) قادر على التعامل مع الأعداد المتزايدة للمصابين بفيروس (كورونا) .





وسُجلت في المملكة، أمس، 425 إصابة محلية بفيروس (كورونا)

المستجد، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 8492 حالة، كما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 45 حالة بعد تسجيل وفاتين يوم أمس في المستشفيات الحكومية المخصصة لعلاج (كورونا) .

رام الله - دنيا الوطن