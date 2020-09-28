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قمة العشرين برئاسة خادم الحرمين تُعقد افتراضياً في نوفمبر

قمة العشرين برئاسة خادم الحرمين تُعقد افتراضياً في نوفمبر
رام الله - دنيا الوطن
تعقد قمة قادة دول مجموعة العشرين للعام 2020، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وتعقد القمة في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة (كورونا)، حيث ستبني على ما تم من أعمال خلال وبعد القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة المجموعة في آذار/ مارس الماضي، ومخرجات اجتماعات مجموعات العمل والاجتماعات الوزارية للمجموعة، التي تجاوزت مئة اجتماع وفق (العربية).

وحيث قادت دول مجموعة العشرين جهوداً دولية، نتج عنها الحصول على التزامات بأكثر من 21 مليار دولار أميركي بهدف دعم إنتاج الأدوات التشخيصية والعلاجية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها، وقامت بضخ أكثر من 11 تريليون دولار أميركي لحماية الاقتصاد العالمي، ووفرت أكثر من 14 مليار دولار أميركي لتخفيف أعباء الديون في الدول الأقل تقدماً لتمويل أنظمتها الصحية وبرامجها الاجتماعية، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما ستركز دول مجموعة العشرين خلال القمة القادمة على حماية الأرواح، واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل.

إلى ذلك، ستسعى القمة إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، من خلال تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض، وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة.

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