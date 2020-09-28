الإحصاء: إرتفاع في أسعار المنتج خلال شهر آب

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رام الله - دنيا الوطن

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً نسبته 0.69% خلال شهر آبمقارنة مع شهر تموزأ، وبلغ الرقم القياسي العام 93.75 خلال شهر آب مقارنة بـ 93.10 خلال شهر تموز (سنة الأساس 2018 = 100).



الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً



سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.79%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 93.50 خلال شهر آب مقارنة بـ 92.76 خلال شهر تموز (سنة الأساس 2018 = 100).



الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة



سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.17%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 95.98 خلال شهر آب مقارنة بـ 96.14 خلال شهر تموز (سنة الأساس 2018 = 100).



حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية



سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 11.57%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.



وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 1.23%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.



كما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09% خلال شهر آب 2020، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.



بينما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 1.48%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط المحاصيل غير الدائمة بمقدار 3.40%، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار معظم الخضراوات حيث بلغ متوسط سعر الزهرة 1.51 شيكل/كغم، ومتوسط سعر بندورة بيوت بلاستيكية 1.31 شيكل/كغم، ومتوسط سعر الثوم الجاف 5.16 شيكل/كغم، ومتوسط سعر البطاطا 1.36 شيكل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 2.27%، وذلك لانخفاض أسعار العنب ليبلغ بالمتوسط 2.00 شيكل/كغم، ومتوسط سعر الليمون ليبلغ 2.93 شيكل/كغم، ومتوسط سعر الدراق ليبلغ 2.00 شيكل/كغم، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 0.92%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 0.27%، حيث بلغ متوسط سعر ماعز بلدي - حي 28.87 شيكل/كغم، ومتوسط سعر خاروف بلدي - حي 26.52 شيكل/كغم، بينما انخفض سعر البيض الطازج – حجم 2 كغم – ليبلغ بالمتوسط 8.88 شيكل/كرتونة، وسعر الدجاج اللاحم الحي ليبلغ بالمتوسط 7.73 شيكل/كغم.



وشهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، بسبب انخفاض أسعار صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بمقدار 2.99%، وأسعار صناعة الملابس بمقدار 1.45%، وأسعار صناعة المنسوجات بمقدار 0.98%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 0.55%، رغم ارتفاع أسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 0.50%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بنسبة 0.49%.