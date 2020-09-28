"خطة لغزو قطر على مرحلتين".. ووزير قطري يُوضح

قال وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد العطية، إن خطة لغزو قطر على مرحلتين، كانت موجودة لدى ما وصفها بـ"دول الحصار" في إشارة إلى الدول التي أعلنت مقاطعتها للدوحة، والمتمثلة بكل من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، بالإضافة إلى مصر.





جاء ذلك، في تصريحات نشرتها (قناة الجزيرة)، وقال فيها العطية: "الحقيقة لم يكن هناك نية، كان هناك تخطيط لغزو قطر، التخطيط بني على مرحلتين، الحصار الضغط على الشعب على اعتبار أنه قد يكون هناك تأثير مباشر على الشارع القطري ومن ثم الغزو العسكري".





وتابع قائلاً: "النية مبيتة للغزو، وليس الحصار، ومعرفة نتائج الحصار ومن ثم الغزو، الأمور كانت واضحة بالنسبة لنا.. كل المعلومات الاستخباراتية التي لدينا، وكل الأدلة المتوفرة لدينا تثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأنه كان هناك تخطيط".





وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قد رد في مقابلة سابقة على (CNN) عن إمكانية تطور الأزمة الخليجية إلى صراع عسكري، حيث قال: "لا، بالتأكيد لا"، وذلك على هامش منتدى دافوس بسويسرا 2018.





وأضاف العطية: "التخطيط كما ذكرت كان على مرحلتين مرحلة الحصار والتأثير على الشارع والمرحلة الأخرى هي الغزو، إذا ما كشفنا الأدلة الاستخباراتية لاعتبارات لدينا نحن، هناك أدلة وثقها رؤساء دول، وثقها الصباح في لقاء من الرئيس الأمريكي، وثقها الرئيس الأمريكي في لقائه مع رئيس رومانيا، وثقها غابرييل وزير الخارجية الألماني السابق، كلهم أكدوا بأنه كانت هناك نية لغزو عسكري لدولة قطر".





ويذكر، أن الأزمة الخليجية، دخلت عامها الرابع عندما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، إضافة إلى مصر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الـ 5 من حزيران/ يونيو 2017.

رام الله - دنيا الوطن