لليوم الثاني على التوالي... استمرار فتح (معبر رفح) استثنائياً

فتحت السلطات المصرية (معبر رفح) لليوم الثاني على التوالي استثنائيًا، منذ الإعلان عن اكتشاف حالات (كورونا) داخل المجتمع في قطاع غزة.



وقالت إدارة المعبر: إن حصيلة عمل معبر رفح في يومه الأول أمس الأحد، كانت كالآتي: مغادرة 710 مسافرين، ووصول 467 عائدًا، وإرجاع 14 مسافراً.



وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن تعديل توقيت نقل المسافرين المقرر مغادرتهم عبر (معبر رفح)، أماكن تواجدهم في المحافظات إلى المعبر، سيكون الساعة 4:00 فجراً في الأماكن التي تم الإعلان عنها في جميع المحافظات.



رام الله - دنيا الوطن