دولي

عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في الهند يتجاوز ستة ملايين

عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في الهند يتجاوز ستة ملايين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهند الاثنين أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا المستجد تجاوز عتبة ستة ملايين، في وقت يجتاح الفيروس البلد الشاسع في جنوب غرب آسيا.

ومع إعلان وزارة الصحة الهندية الإثنين تسجيل 6,1 ملايين إصابة، باتت الهند قريبة في الاسابيع المقبلة من تخطي الولايات المتحدة كالدولة الأكثر تضررا في العالم من حيث عدد الإصابات. وسجلت الهند أيضا نحو 100 ألف وفاة وفق (روسيا اليوم).

ويضم البلد الذي يعد 1,3 مليار نسمة بعض مدن العالم الأكثر كثافة سكانية ولطالما كان من المتوقع أنه سيسجّل عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19.

وتسجّل الهند يوميا ما بين 80 و90 ألف إصابة منذ بدأت الإعلان عن أكبر ارتفاع في الحصيلة اليومية منذ أواخر آب/ اغسطس.

ودعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأحد السكان إلى وضع الكمامات لدى الخروج من منازلهم.

وقال في خطابه الشهري عبر الإذاعة “هذه القواعد تعد بمثابة أسلحة في الحرب ضد كورونا. إنها أدوات فعالة لحماية حياة كل مواطن”.

وضرب الفيروس في البداية المدن الأكبر بما فيها بومباي، التي تعد مركزا ماليا، والعاصمة نيودلهي. لكنه تفشى لاحقا في المناطق الريفية حيث أنظمة الرعاية الصحية متهالكة.

وعلى الرغم من تواصل تفشي المرض، يستبعد بأن تعيد الحكومة فرض الإغلاق الذي رفعته تدريجيا، بعدما أثرت القيود سلبا على الاقتصاد وحرمت الملايين من مصادر رزقهم.

وأعيد فتح بعض المدارس بينما سمح للقطارات والرحلات الداخلية والاسواق والمطاعم باستئناف أعمالها شرط الالتزام بالقيود الصحية.

أخبار ذات صلة

إخلاء مستشفى ومئات المنازل جراء نشوب حريق في غابات بكاليفورنيا

إخلاء مستشفى ومئات المنازل جراء نشوب حريق في غابات بكاليفورنيا

أكثر من مليون وفاة و33 مليون إصابة بفيروس (كورونا) عالمياً

أكثر من مليون وفاة و33 مليون إصابة بفيروس (كورونا) عالمياً

شاهد: الجيش الأذربيجاني يُوثق أول ضربة عسكرية ضد أرمينيا

شاهد: الجيش الأذربيجاني يُوثق أول ضربة عسكرية ضد أرمينيا

بوتين: روسيا تعزز إمكانات الصناعة النووية

بوتين: روسيا تعزز إمكانات الصناعة النووية

قاض أمريكي يوقف أمراً لترامب بشأن &#34;تيك توك&#34;

قاض أمريكي يوقف أمراً لترامب بشأن "تيك توك"

شاهد: البنتاغون يُحاكي معركة أمريكية روسية مستقبلية

شاهد: البنتاغون يُحاكي معركة أمريكية روسية مستقبلية

هل امتنع ترامب عن دفع الضرائب منذ عشر سنوات؟

هل امتنع ترامب عن دفع الضرائب منذ عشر سنوات؟

أول تعليق من ترامب على إعلان الحرب بين أرمينيا وأذربيجان

أول تعليق من ترامب على إعلان الحرب بين أرمينيا وأذربيجان

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

تسجيل 27 تاجراً ووكالتين تجاريتين و270 علامة تجارية الشهر الماضي

تسجيل 27 تاجراً ووكالتين تجاريتين و270 علامة تجارية الشهر الماضي

الاحتلال يُغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين ويُشدد إجراءاته وسط الخليل

الاحتلال يُغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين ويُشدد إجراءاته وسط الخليل

الإحصاء: إرتفاع في أسعار المنتج خلال شهر آب

الإحصاء: إرتفاع في أسعار المنتج خلال شهر آب

الجهاد الإسلامي تُعلّق على ذكرى انتفاضة الأقصى

الجهاد الإسلامي تُعلّق على ذكرى انتفاضة الأقصى

حالتا وفاة بفيروس (كورونا) في القدس

حالتا وفاة بفيروس (كورونا) في القدس

مستوطنون يعتدون على المواطنين جنوب القدس

مستوطنون يعتدون على المواطنين جنوب القدس

الاحتلال يعتقل مواطناً غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل مواطناً غرب بيت لحم

استقرار على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

استقرار على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

منوعات

شاهد: رد ناري من &#34;نادية العراقية&#34; على المشككين في نسب أبنائها لها

شاهد: رد ناري من "نادية العراقية" على المشككين في نسب أبنائها لها

احلام: &#34;الفن نفس الحمام و البط تشمر عشان تأكله&#34;

احلام: "الفن نفس الحمام و البط تشمر عشان تأكله"

شاهد: الصور الأولى من جنازة &#34;المنتصر بالله&#34;

شاهد: الصور الأولى من جنازة "المنتصر بالله"

ارتبط اسمها لسنوات باللوتو..&#34;سنا نصر&#34; فقدت الكثير من وزنها وبـ &#34;توب&#34; مثير

ارتبط اسمها لسنوات باللوتو.."سنا نصر" فقدت الكثير من وزنها وبـ "توب" مثير

نادين نسيب نجيم تتحدث عن حياتها الشخصية.. وهذه مواصفات الرجل المثالي

نادين نسيب نجيم تتحدث عن حياتها الشخصية.. وهذه مواصفات الرجل المثالي

شاهد: زينة مكي ونبيل خوري يحتفلان بزفافهما

شاهد: زينة مكي ونبيل خوري يحتفلان بزفافهما

صور: لأول مرة يارا تنشر صورة لها بالمايوه.. وهل هاجرت إلى دبي؟

صور: لأول مرة يارا تنشر صورة لها بالمايوه.. وهل هاجرت إلى دبي؟

شاهد: هيفا وهبي ترقص بإثارة مع معتصم النهار.. وتخطف الأنظار بالأحمر

شاهد: هيفا وهبي ترقص بإثارة مع معتصم النهار.. وتخطف الأنظار بالأحمر

شاهد: أحمد حسن وزوجته زينب يعلنان عن بداية جديدة

شاهد: أحمد حسن وزوجته زينب يعلنان عن بداية جديدة

أحمد فلوكس يتغزل بزوجته الأولى بعد أنباء عودتهما: عاصمة كل شيء جميل

أحمد فلوكس يتغزل بزوجته الأولى بعد أنباء عودتهما: عاصمة كل شيء جميل

عربي

الرئيس السيسي للمصريين: احذروا ممن يسعى لخراب مصر

الرئيس السيسي للمصريين: احذروا ممن يسعى لخراب مصر

قمة العشرين برئاسة خادم الحرمين تُعقد افتراضياً في نوفمبر

قمة العشرين برئاسة خادم الحرمين تُعقد افتراضياً في نوفمبر

&#34;خطة لغزو قطر على مرحلتين&#34;.. ووزير قطري يُوضح

"خطة لغزو قطر على مرحلتين".. ووزير قطري يُوضح

مساعدات دولية بـ190مليون دولار للأسر السودانية الفقيرة

مساعدات دولية بـ190مليون دولار للأسر السودانية الفقيرة