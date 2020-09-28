الاحتلال يغلق معابر غزة بحجة "الأعياد اليهودية"

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الاثنين معابر قطاع غزة بحجة الأعياد اليهودية.



وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال قامت بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق القطاع؛ كذلك حاجز بيت حانون/إيرز؛ بحجة عيد الغفران لدى الشعب اليهودي وفق (الرأي الحكومية).



وشهد المعبر الأسابيع الماضية عدة إغلاقات؛ بسبب الأعياد ومن المتوقع أن يشهد إغلاقات مماثلة على فترات خلال أكتوبر القادم.