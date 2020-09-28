شؤون فلسطينية

طالع: أسعار الخضروات والدجاج في قطاع غزة

طالع: أسعار الخضروات والدجاج في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
تشهد أسعار الخضروات والدجاج واللحوم الحمراء في قطاع غزة، استقراراً نسبيًا إلى حدٍ ما بظل تفشي فيروس (كورونا)، والإغلاق الجزئي الذي يعم قطاع غزة، في إطار التصدي لجائحة (كورونا).

وفيما يلي قائمة الأسعار المحدثة للخضراوات، وسعر كيلو الدجاج واللحوم بالشيكل الإسرائيلي، وفق ما أعلنته وزارة الزراعة في غزة ، صباح اليوم الاثنين 28 أيلول/ سبتمبر 2020.

طماطم 2

خيار 2.5

بصل 2

كوسا 3

باذنجان 1.2

بطاطس 2

فلفل 2

جزر 2

ثوم 8

ملفوف 0

زهرة 4

قرع 2

ليمون 2

ملوخية 2

فصوليا 3

بيض 10

دجاج 10

لحمة 35

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