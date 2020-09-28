(أونروا): نُعاني أزمة مالية تُهدد صرف رواتب 30 ألف موظف

قال ماتياس شمالي، مدير عام عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة: إن هناك أزمة مالية تهدد صرف رواتب 30 ألف موظف بينهم 13 ألفاً في غزة.



وقال شمالي، وفق صحيفة (العربي الجديد): "نعاني من ضائقة مالية حقيقية، إذ سنكون قادرين على دفع رواتب شهر أيلول/سبتمبر بعدما استلفنا 10 ملايين دولار أميركي من الأمم المتحدة في نيويورك، أما بخصوص الأشهر المقبلة خصوصاً تشرين الأول/ أكتوبر، وتشرين الثاني/ نوفمبر فلا تتوافر الأموال اللازمة لدفع الرواتب".



وأضاف شمالي: "أسوأ سيناريو بالنسبة لنا، هو أننا لن نحصل على أية أموال، وبالتالي فإننا لن نستطيع دفع أي رواتب في مختلف مناطق العمليات لـ 30 ألف موظف، والسيناريو الآخر هو إمكانية تأمين القليل من الأموال ووقتها علينا التفكير في إمكانية دفع نصف الراتب بما هو متوفر، وتأجيل دفع النصف الآخر إلى حين تأمين الأموال اللازمة، ونحن بانتظار نهاية تشرين الأول/ أكتوبر لاتخاذ القرار المناسب".



وتابع شمالي: "سنكون في كارثة حقيقة إذا لم تتوافر أموال كافية خلال الفترة المقبلة، بما يكفي لتغطية احتياجاتنا، إذ لن يحصل 13 ألف موظف على رواتبهم عن شهري تشرين الأول/ أكتوبر، وتشرين الثاني/ نوفمبر، وبالطبع إذا لم يتلق موظفونا رواتبهم فإنهم لن يقدموا الخدمات المطلوبة منهم، سواء المعلمين بالمدارس أو الأطباء في العيادات".



وأشار شمالي إلى أنه "لا يمكن فصل الأموال المخصصة لمواجهة الجائحة عن الأموال الأساسية التي نحتاجها، نحتاج شهرياً لغزة وحدها 18 مليون دولار أميركي، لدفع الرواتب الخاصة بالموظفين، وكذلك نحتاج لاستمرار الخدمات الغذائية للاجئين حتى يبقوا بصحة جيدة، ولا يصابوا بالأمراض ويجدوا ما يكفي من الطعام ليتناولوه".





واستكمل: "حتى الآن لدينا ما يقارب من 10 ملايين دولار أميركي، وهو تمويل خاص بدعم البرنامج الغذائي، وما هو متوافر حالياً يكفي لنهاية العام الحالي".

رام الله - دنيا الوطن