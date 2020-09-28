مستوطنون يعتدون على المواطنين جنوب القدس

وأفادت مصادر محلية، أن أهالي العيسوية تصدوا لاقتحام الاحتلال، باستخدام الحجارة والمفرقعات النارية.



وتشهد العيساوية اقتحامات شبه يومية من قبل الاحتلال، الذي يستهدف سكان البلدة بالاعتقال والتنكيل وهدم منازلهم والتضييق عليهم؛ لدفعهم للهجرة من القدس.



وبالتزامن مع ذلك، اعتدى مستوطنون بالحجارة على سيارات المواطنين قرب مستوطنة (هار حوما) المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوب القدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان، أن الاعتداء أدى لأضرار مادية في مركبات المواطنين.



وتعد مستوطنة جبل أبو غنيم المعروفة (بهار حوما)، إحدى كبرى المستوطنات جنوب شرقي القدس، وقد أقيمت على أراضي قريتي صور باهر وبيت ساحور.



وتعد المستوطنة المقامة على آلاف الدونمات المسلوبة من أراضي المواطنين، من أخطر المستوطنات استراتيجياً على مستقبل مدينة القدس، حيث إنها تعمل كحد فاصل بين امتدادها الجغرافي مع الضفة الغربية.





وتشهد مدينة القدس، خلال هذه الفترة، حصاراً مشدداً وتقطيعاً لأوصالها، وتكثيف الحواجز العسكرية، وإغلاق الأحياء بالمكعبات الإسمنتية، بحجة الاحتفال بما يسمى (عيد الغفران) اليهودي.

رام الله - دنيا الوطنتجددت الليلة الماضية، المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اقتحمت بلدة العيسوية في القدس المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز والصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط بكثافة، تجاه المواطنين ومنازلهم.