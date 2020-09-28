مجدلاني: اتفاق فتح وحماس بحاجة لإقرار من الهيئات التنظيمية للحركتين

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن اتفاق حركتي فتح وحماس الأخير بحاجة لإقرار من الهيئات التنظيمية للحركتين.



وأوضح مجدلاني، وفق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الاثنين، أن هناك اتفاق مبدئي على عقد اجتماع للأمناء العامون في الثالث من الشهر المقبل، لافتاً إلى حركتي فتح وحماس سنتاقشان داخلياً الاتفاق الذي جرى التوصل له.



وأضاف مجدلاني: "هناك تفاهمات بين فتح وحماس ونقل الموقف لقطر ومصر والأردن، وإجراء اجتماع الأمناء العامون بروتوكولياً هذه المرة حيث في السابق احتجنا لجهد سياسي من أجل عقده".



وتابع مجدلاني: "يهمنا وحدة العمل الفلسطيني بمختلف أشكاله ولا حاجة لاجتماع اللجنة التنفيذية في الوقت الراهن، حيث أن عمل اللجنة التنفيذية أكبر وأعمق من ذلك".



رام الله - دنيا الوطن