أكثر من مليون وفاة و33 مليون إصابة بفيروس (كورونا) عالمياً

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا) المستجد- " كوفيد19"، حتى صباح اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس تخطى حاجز المليون بالفين و383 وفاة، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها اكثر من 33 مليوناً و 303 آلاف إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 24 مليونا و635 الف مريض.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف أمس، نحو 252 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة لنفس اليوم 3.873 حالة وفاة، وفق وكالة (وفا).



وبينت الاحصاءات أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، الهند (1,040 وفاة)، والمكسيك (399 وفاة)، والبرازيل (335 وفاة)، وأميركا (276 وفاة)، والأرجنتين (206 وفيات).



فيما بينت الاحصاءات أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة اصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (82,767 إصابة)، واميركا (33,782 اصابة)، والبرازيل (14,194 إصابة)، وفرنسا (11,123 إصابة)، والأرجنتين (8,841 إصابة).



ولا تزال اميركا تتصدر دول العالم بأعلى حصيلة وفيات وبأعلى عدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لاعداد الوفيات، هي: أميركا (209,453 وفاة)، والبرازيل (141,776 وفاة)، والهند (95,574 وفاة)، والمكسيك (76,430 وفاة)، وبريطانيا (41,988 وفاة).