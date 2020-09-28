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مواجهة نفطية جديدة وخطيرة بين روسيا والسعودية

مواجهة نفطية جديدة وخطيرة بين روسيا والسعودية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رجح الخبير في وكالة (بلومبيرغ) الأمريكية جوليان لي، احتمال اندلاع مواجهة خطيرة بين روسيا والسعودية، بسبب الخلافات حول أسعار النفط وسط انتعاش بطيء للطلب.

وأشار لي، إلى أن "موسكو والرياض العضوين في مجموعة (أوبك+) اصطدمتا في ظروف مماثلة في مارس الماضي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، ولا يحتاج أحد إلى تكرار ذلك"، وفق الوكالة.

وأضاف، أن "عودة القيود على الحركة بين الدول والأحداث العامة في جميع أنحاء أوروبا، فضلا عن التقليص التدريجي لبرامج دعم المؤسسات من قبل العديد من البلدان، أدى إلى تباطؤ الطلب على النفط، وقد خفضت مجموعة "أوبك+" في مايو الماضي الإنتاج 9.7 مليون برميل".

وأشار إلى أن وكالة الطاقة الدولية خفضت تقديراتها بواقع 400 ألف برميل يوميا للشهرين الماضيين، و"أوبك" بواقع 500 ألف.

وتابع: "وفقا للمحللين في شركة "ستاندرد تشارترد" المالية متعددة الجنسيات، فإن العوامل الرئيسية المقيدة لنمو الطلب على النفط، هي انخفاض التجارة، وضعف اقتصادات العديد من البلدان، وكذلك ما يعرف بـ"تأثير أحجار الدومينو" الناتج عن إغلاق المؤسسات وفقدان الوظائف".

وشدد على أنه "من ناحية أخرى، يمكن لدول "أوبك+" الاستفادة من الوضع في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تشهد أمريكا انخفاضا خطيرا في إنتاج النفط في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، ومن ناحية أخرى تعاني المجموعة من مشاكل بسبب الخلافات الداخلية".

وأشار إلى أن "ليبيا مصدر إضافي لعدم اليقين، حيث ظلت خارج اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج. وقد يسمح وقف إطلاق النار بزيادة صادرات النفط، وزيادة المعروض في وقت غير مريح للغاية بالنسبة لبقية دول المجموعة".

وأضاف أنه على خلفية حالة عدم الاستقرار هذه، بدأ الاختلاف في وجهات النظر داخل "أوبك+" بالظهور بشكل طبيعي، فمن جهة تريد السعودية في المقام الأول منع انخفاض أسعار النفط، فيما تفضل روسيا تجنب إعادة المراجعة لشروط الصفقة، التي تفترض زيادة إجمالي الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا بدءا من يناير المقبل.

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