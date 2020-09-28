عاجل

  • (أونروا): نُعاني أزمة مالية تُهدد صرف رواتب 30 ألف موظف

  • مجدلاني: يهمنا وحدة العمل الفلسطيني بمختلف أشكاله ولا حاجة لاجتماع اللجنة التنفيذية

عربي

انتشار قوات اليونيفل في بيروت لمساعدة السلطات اللبنانية

انتشار قوات اليونيفل في بيروت لمساعدة السلطات اللبنانية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) أنه بناءً على طلب من القوات المسلحة اللبنانية، نشرت اليونيفل، اليوم الأحد، مفرزة تضم قوة متعددة الجنسيات في بيروت، لمساعدة السلطات اللبنانية في جهودها الآيلة للتعامل مع تداعيات الانفجارات المأساوية التي وقعت في 4 آب/أغسطس.

وأشارت في بيان لها، أن "الانتشار يأتي في أعقاب تفويض من مجلس الأمن الدولي للبعثة باتخاذ "إجراءات مؤقتة وخاصة" لتقديم الدعم للبنان وشعبه في أعقاب الانفجارات، وانتشر جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل في العاصمة اللبنانية ومعهم آليات ثقيلة ومعدات أخرى".

ولفتت اليونيفل إلى أن "المساعدة التي سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال حوالي ثلاثة أسابيع، ستكون عملياتية في المرفأ وكذلك في وسط المدينة بفريق عمل يرتكز على المهندسين. كما ستكون مجالات الدعم الرئيسية على الشكل الآتي، إزالة الأنقاض وأعمال البناء من أجل تسهيل الاستئناف السريع للعمليات في مرفأ بيروت".

وقال رئيس البعثة وقائدها العام ستيفانو ديل كول: "إنها لحظة خاصة لنا جميعاً في اليونيفيل لكوننا نقدم بعض الدعم الملموس للسكان المحتاجين"، مضيفاً: "من المهم لبعثة مثل اليونيفيل تضم أكثر من عشرة آلآف جندي أن تساعد البلد الذي يستضيفنا منذ أكثر من 42 عاماً".

وأشار إلى أن الدعم يتماشى مع النداء الأخير لمجلس الأمن الدولي لتعزيز التعاون بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية.

أخبار ذات صلة

مواجهة نفطية جديدة وخطيرة بين روسيا والسعودية

مواجهة نفطية جديدة وخطيرة بين روسيا والسعودية

الجامعة العربية: اتفاق الإمارات وإسرائيل أوقف &#34;خطة الضم&#34;

الجامعة العربية: اتفاق الإمارات وإسرائيل أوقف "خطة الضم"

وزير أردني سابق يطرح خطة لمواجهة (كورونا) خلال ثلاثة أيام

وزير أردني سابق يطرح خطة لمواجهة (كورونا) خلال ثلاثة أيام

أمريكا تُكثف استخدام صاروخ &#34;نينجا&#34; السري في سوريا

أمريكا تُكثف استخدام صاروخ "نينجا" السري في سوريا

السعودية تمنع الوصول للكعبة والحجر الأسود بسبب فيروس (كورونا)

السعودية تمنع الوصول للكعبة والحجر الأسود بسبب فيروس (كورونا)

شاهد.. إعلامي مصري: &#34;اللي بيقرب من حدودنا بيتفرم&#34;

شاهد.. إعلامي مصري: "اللي بيقرب من حدودنا بيتفرم"

مصر: 104 حالات بفيروس (كورونا) في الساعات 24 الماضية

مصر: 104 حالات بفيروس (كورونا) في الساعات 24 الماضية

منذ عدة أشهر.. الجزائر يسجل أدنى حصيلة يومية بمعدل وفيات وإصابات (كورونا)

منذ عدة أشهر.. الجزائر يسجل أدنى حصيلة يومية بمعدل وفيات وإصابات (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطناً غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل مواطناً غرب بيت لحم

استقرار على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

استقرار على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

ازدياد تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة حتى الأربعاء المقبل

ازدياد تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة حتى الأربعاء المقبل

السياحة والاثار تطلق العمل على تحضير ملف أريحا للتراث العالمي

السياحة والاثار تطلق العمل على تحضير ملف أريحا للتراث العالمي

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 419 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 419 قضية على مستوى محافظات القطاع

هنية: اتصالات تجري مع المسؤولين المصريين لتأمين عودة الصياد ياسر الزعزوع

هنية: اتصالات تجري مع المسؤولين المصريين لتأمين عودة الصياد ياسر الزعزوع

مجدلاني: الشباب هم مستقبل دولة فلسطين وعنوان المرحلة المقبلة

مجدلاني: الشباب هم مستقبل دولة فلسطين وعنوان المرحلة المقبلة

دلال سلامة: المطلوب تمثيل ومشاركة فاعلة للشباب الفلسطيني في الانتخابات

دلال سلامة: المطلوب تمثيل ومشاركة فاعلة للشباب الفلسطيني في الانتخابات

منوعات

نادين نسيب نجيم تتحدث عن حياتها الشخصية.. وهذه مواصفات الرجل المثالي

نادين نسيب نجيم تتحدث عن حياتها الشخصية.. وهذه مواصفات الرجل المثالي

شاهد: زينة مكي ونبيل خوري يحتفلان بزفافهما

شاهد: زينة مكي ونبيل خوري يحتفلان بزفافهما

صور: لأول مرة يارا تنشر صورة لها بالمايوه.. وهل هاجرت إلى دبي؟

صور: لأول مرة يارا تنشر صورة لها بالمايوه.. وهل هاجرت إلى دبي؟

شاهد: هيفا وهبي ترقص بإثارة مع معتصم النهار.. وتخطف الأنظار بالأحمر

شاهد: هيفا وهبي ترقص بإثارة مع معتصم النهار.. وتخطف الأنظار بالأحمر

شاهد: أحمد حسن وزوجته زينب يعلنان عن بداية جديدة

شاهد: أحمد حسن وزوجته زينب يعلنان عن بداية جديدة

أحمد فلوكس يتغزل بزوجته الأولى بعد أنباء عودتهما: عاصمة كل شيء جميل

أحمد فلوكس يتغزل بزوجته الأولى بعد أنباء عودتهما: عاصمة كل شيء جميل

صور: &#34;مايوه&#34; عارفة عبدالرسول يعرضها للهجوم على &#34;السوشيال ميديا&#34;

صور: "مايوه" عارفة عبدالرسول يعرضها للهجوم على "السوشيال ميديا"

شاهد: دينا الشربيني ترفع الأثقال.. ونور عمرو دياب تعلق: اشتغلي عليها

شاهد: دينا الشربيني ترفع الأثقال.. ونور عمرو دياب تعلق: اشتغلي عليها

شاهد: زوجة الحضري تسب المكسيكية بألفاظ بذيئة.. والأخيرة ترد: &#34;شوفي جوزك&#34;

شاهد: زوجة الحضري تسب المكسيكية بألفاظ بذيئة.. والأخيرة ترد: "شوفي جوزك"

صور: ريهام حجاج تعود بالزمن بالتسعينات في عيد ميلادها

صور: ريهام حجاج تعود بالزمن بالتسعينات في عيد ميلادها

عربي

انتشار قوات اليونيفل في بيروت لمساعدة السلطات اللبنانية

انتشار قوات اليونيفل في بيروت لمساعدة السلطات اللبنانية

وزير أردني سابق يطرح خطة لمواجهة (كورونا) خلال ثلاثة أيام

وزير أردني سابق يطرح خطة لمواجهة (كورونا) خلال ثلاثة أيام

أمريكا تُكثف استخدام صاروخ &#34;نينجا&#34; السري في سوريا

أمريكا تُكثف استخدام صاروخ "نينجا" السري في سوريا

السعودية تمنع الوصول للكعبة والحجر الأسود بسبب فيروس (كورونا)

السعودية تمنع الوصول للكعبة والحجر الأسود بسبب فيروس (كورونا)