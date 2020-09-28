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الجامعة العربية: اتفاق الإمارات وإسرائيل أوقف "خطة الضم"

الجامعة العربية: اتفاق الإمارات وإسرائيل أوقف "خطة الضم"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه يتفهم تخوف الفلسطينيين من اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، مضيفاً: "الضم الإسرائيلي للضفة الغربية توقف عقب الاتفاق".

وأضاف أبو الغيط، وفق صحيفة (اليوم السابع) المصرية: "توقف الضم يعنى عدم الرجوع فيه مرة أخرى، وبعد اتفاق أوسلو اتجهت الدول العربية لإسرائيل وتم تبادل فتح المكاتب بين إسرائيل والدول العربية"، مضيفاً: "عقب انتفاضة الأقصى تم سحب الممثلين من هذه المكاتب".

وتابع: "في حال ضم إسرائيل للضفة فإن الدول العربية سوف تتخذ موقفا مماثلا"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية ظلمت الفلسطينيين كثيرا واتفاق السلام حال دون ضم إسرائيل للضفة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب".

يشار إلى أن الإمارات أكدت منذ البداية أنها قبلت بإبرام اتفاق سلام وتطبيع للعلاقات مع إسرائيل مقابل تراجع الأخيرة عن مخطط "الضم".

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية، واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، تضمنتا عدة بنود أبرزها الالتزام بالتطبيع بين الحكومات والشعوب.

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