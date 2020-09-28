قاض أمريكي يوقف أمراً لترامب بشأن "تيك توك"

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد أعلن عن حجب تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيين في الولايات المتحدة، معتبرا أن التطبيقين يشكلان خطرا على الأمن القومي الأمريكي، إلا أنه وافق الأسبوع الماضي، على صفقة شراء أوراكل لتطبيق تيك-توك، مؤكدا أن التطبيق سيكون آمنا تماما ولن يكون له أي علاقة بالصين.



رام الله - دنيا الوطنأوقف قاض أمريكي في واشنطن بشكل مؤقت أمراً أصدرته إدارة دونالد ترامب بمنع شركة أبل ومحرك البحث جوجل التابع لشركة ألفابيت من تمكين تحميل تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة على الإنترنت، والذي كان من المقرر أن يبدأ سريانه في الساعة 11.59 مساء الأحد.ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز في ساعة متأخرة من مساء الأحد على أمر قضائي مبدئي، سعت إليه شركة بايت دانس المالكة لتيك توك للسماح باستمرار وجود التطبيق في متاجر التطبيقات بالولايات المتحدة، وفق (روسيا اليوم).لكن القاضي رفض "في الوقت الحالي" وقف القيود الإضافية لوزارة التجارة والتي من المقرر سريانها في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، والتي قال "تيك توك"، إنها "ستؤدي إلى استحالة استخدام التطبيق في الولايات المتحدة".