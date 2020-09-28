هل امتنع ترامب عن دفع الضرائب منذ عشر سنوات؟





ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله تعليقا على التقرير: "إنها أخبار كاذبة".



وكانت الصحيفة أشارت نقلا عن بيانات ضريبية، إلى أن ترامب دفع 750 دولارا فقط من ضرائب الدخل الفدرالية المترتبة عليه عامي 2016 و2017.



وأضافت أنه في الـ15 سنة الماضية، لم يدفع الرئيس الأمريكي ضرائب الدخل طيلة 10 أعوام منها.





رام الله - دنيا الوطننفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الأحد، حول سجلاته الضريبية وامتناعه عن دفع الضرائب لعشر سنوات.