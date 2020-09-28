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السعودية تمنع الوصول للكعبة والحجر الأسود بسبب فيروس (كورونا)

السعودية تمنع الوصول للكعبة والحجر الأسود بسبب فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، "منع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود"، في إجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة نقلا عن رئاسة شؤون الحرمين: "يمنع الوصول للكعبة المشرفة والحجر الأسود، وسيكون الطواف خارج الحاجز الموجود حاليا"، وفق صحيفة (سبق).

وأعلنت، أنه "تم تجهيز فرق طبية متخصصة وأماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر".

‏‎وكشفت عن خطة الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام، وأنه "سيتم تعقيم الحرم 10 مرات يوميا، وأن العملية ستتم قبل دخول كل فوج وبعد خروجه، ابتداء من الأحد المقبل.

وأوضحت أن توزيع ‎ماء زمزم على المعتمرين سيكون في عبوات مغلفة ومخصصة لهذا الشأن.

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