شؤون فلسطينية

أبو مذكور: خسائر شركات الحج والعمرة بسبب (كورونا) أكثر من 680 ألف دينار

أبو مذكور: خسائر شركات الحج والعمرة بسبب (كورونا) أكثر من 680 ألف دينار
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد عوض أبو مذكور، رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، أن شركات الحج والعمرة، منيت بخسائر كبيرة، نتيجة انتشار فيروس (كورونا).

وأوضح أبو مذكور، أن هناك 2508 حجاج، كانوا يريدون الخروج للحج، ولكن بسبب الجائحة، فقد أوقفت المملكة السعودية موسم الحج، وهذا ما أدى إلى خسائر للشركات بمبلغ 200 ألف و640 ديناراً، فيما بلغت الخسائر بموسم العمرة 480 ألف دينار.

وفي السياق، أشار أبو مذكور إلى أنه تم إرسال مناشدة عاجلة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، لتقديم المساعدة للشركات، ولكن دون رد.

وأوضح أبو مذكور، أن لدى الشركات التزامات مالية شهرية، تقدر بمبلغ 2000 دولار، من مصاريف ورواتب موظفين، وكهرباء وخطوط تلفون.

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