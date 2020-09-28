شؤون فلسطينية

ازدياد تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة حتى الأربعاء المقبل

ازدياد تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة حتى الأربعاء المقبل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يتعمق اليوم الاثنين، تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة على البلاد حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يستمر تأثير الكتلة شديدة الحرارة على البلاد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يتراجع تأثير الكتلة الحارة على البلاد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو حارا نسبيا في معظم المناطق وحار في الاغوار، ودرجات الحرارة تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-  خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

اليـوم ع- ص

غـداً ع- ص

بعد غـد ع- ص

  المدينـة

اليـوم ع – ص  

غـداً ع – ص

بعد غـد ع- ص

      القدس31-2235-2133-20بيت لحم31-2235-2133-20
رام الله والبيرة30-2134-2032-19طولكرم33-2436-2433-23
نابلس33-2337-2235-21قلقيلية33-2436-2433-23
جنين35-2539-2537-24سلفيت31-2235-2133-20
طوباس36-2540-2538-25روابي33-2337-2235-21
الخليل31-2134-2032-19غزه32-2535-2532-24
أريحا42-2845-2843-27خانيونس32-2535-2532-24
الأغوار الشمالية40-2643-2641-26رفح33-2436-2433-23

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