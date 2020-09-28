(نيويورك تايمز): ترامب لم يدفع ضريبة الدخل خلال عشر سنوات من 15 سنة الماضية







رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (نيويورك تايمز)، عن بيانات الإقرار الضريبي يوم الأحد: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يدفع سوى 750 دولاراً فقط من ضرائب الدخل الاتحادية خلال عامي 2016 و2017.وأضافت: أن ترامب لم يدفع أيضا ضرائب على الدخل خلال عشر سنوات من السنوات 15 الماضية، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).ووفق ما نقلت قناة (العربية)، فإن ترمب نفى خلال مؤتمر صحفي عقده فجر اليوم الاثنين، هذه الأنباء.