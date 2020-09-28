مصر: 104 حالات بفيروس (كورونا) في الساعات 24 الماضية

سجلت مصر يوم الأحد، 104 حالات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



كما أعلنت وزارة الصحة والسكان في البلاد، تسجيل 14 حالة جديدة، فيما خرج 706 متعافين من الفيروس من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95080 حالة حتى اليوم.



وذكرت الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى يوم الأحد، هو 102840 حالة من ضمنهم 95080 حالة تم شفاؤها، و5883 حالة وفاة.



رام الله - دنيا الوطن