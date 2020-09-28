دولي

اليونان تسجل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف المهاجرين

اليونان تسجل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف المهاجرين
رام الله - دنيا الوطن
سجل اليونان يوم الأحد، أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، في صفوف المهاجرين، منذ ظهور الجائحة في البلاد في أواخر شباط/فبراير.

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مسؤول في الحكومة اليونانية، قوله، إن المتوفى، وهو أفغاني عمره (61 عاماً) وأب لطفلين، كان يعيش في مخيم ملاكاسا للمهاجرين شمالي أثينا، وعولج في مستشفى بالعاصمة وتوفي بها، وأضاف أن السلطات تعكف على تتبع مخالطيه.

ومنذ السابع من أيلول/سبتمبر تم فرض الحجر الصحي على مخيم ملاكاسا الذي يؤوي نحو 3000 مهاجر بعد أن أثبتت الفحوص وجود حالات إصابة به.

وتم تطويق أماكن أخرى للمهاجرين في اليونان أو تقييد تنقلهم فيها للحد من انتشار الفيروس.

ويعيش نحو 110 آلاف مهاجر في منشآت للاجئين في اليونان، ومن بين هؤلاء 40 ألفا يعيشون في مخيمات مكتظة في خمس جزر.

واليونان البوابة الرئيسية لدخول الفارين من الصراع في الشرق الأوسط وخارجه إلى الاتحاد الأوروبي، حيث وصل أكثر من مليون شخص إلى شواطئها من تركيا في عامي 2016 و2015.

وشب حريق في مخيم للمهاجرين في جزيرة ليسبوس هذا الشهر، مما أدى إلى تقطع السبل بنحو 12 ألفا. وانتقل معظمهم الآن إلى مخيم مؤقت على الجزيرة.

وسجلت اليونان 218 حالة إصابة بـ (كوفيد-19) يوم الأحد فضلا عن ثلاث وفيات، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 17444.

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