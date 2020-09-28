فرنسا تواصل تجاوز 10000 حالة إصابة بفيروس (كورونا) باليوم الواحد





وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل، 11123 حالة إصابة مؤكدة جديدة، خلال الساعات 24 الماضية، مواصلة تجاوز حاجز 10 آلاف حالة، لكنها أقل من الرقم القياسي اليومي البالغ 16096 حالة المسجل الأسبوع الماضي.



ويرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 538569 حالة، فيما زاد عدد المتوفين جراء مرض (كوفيد-19) الناجم عن فيروس كورونا 27 إلى 31727.





رام الله - دنيا الوطنسجلت فرنسا يوم الأحد، إصابات بفيروس (كورونا) المستجد، أقل من الرقم القياسي للإصابات الأسبوع الماضي.