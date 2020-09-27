النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 419 قضية على مستوى محافظات القطاع



وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن من بين القضايا، 39 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، فيما لم يسجل اليوم أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.





كما قامت بفتح تحقيق بـ 46 قضية، تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات، وعدم الالتزام بحظر التجول والحجر الصحي، و334 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.



كما قامت النيابة العامة، باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 141 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.



واستمرت الإجراءات بحق الآخرين، دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون، والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة، بغزة، اليوم الأحد، إنها فتحت تحقيقاً بـ 419، قضية، على مستوى محافظات القطاع.