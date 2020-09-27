هنية: اتصالات تجري مع المسؤولين المصريين لتأمين عودة الصياد ياسر الزعزوع

إسماعيل هنية

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) مساء الأحد، عائلة الزعزوع، حيث قدم لهم التعازي والمواساة، باستشهاد ابنيهما الصيادين محمود وحسن.



وأكد هنية، أن حركة حماس، تقف إلى جانبهم في هذا المصاب الجلل.



وأوضح هنية، أن هناك اتصالات، تجري مع المسؤولين في مصر، لتأمين عودة نجلهم الثالث ياسر إلى قطاع غزة.



يذكر أن حركة (حماس) استنكرت بشدة، استهداف الجيش المصري بالرصاص الحي للصيادين في عرض بحر محافظة رفح، فجر يوم الجمعة الماضي؛ ما أدى إلى استشهاد الشقيقين، الصياد محمود محمد الزعزوع، والصياد حسن محمد الزعزوع، وإصابة الشقيق الثالث ياسر محمد الزعزوع، واعتقاله.



وأكدت حركة (حماس) أنه "لا يوجد أي مبرر لتكرار هذا التعامل العنيف مع الباحثين عن قوت أولادهم، ولقمة عيشهم في ظل الحصار الصهيوني المطبق والخانق على سكان قطاع غزة".