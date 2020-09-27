مجدلاني: الشباب هم مستقبل دولة فلسطين وعنوان المرحلة المقبلة





وقال مجدلاني: هذا أفضل رد على إدارة ترامب، لتغيير القيادة هو المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية من قبل الشباب، وهم مستقبل دولة فلسطين، وعنوان المرحلة المقبلة.

















رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، د. أحمد مجدلاني، أن المشاركة الشبابية في الانتخابات أمر مهم، ونحرص على مشاركتهم الفعلية سواء بالاقتراع أو الترشح.وتابع خلال ندوة نظمتها المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (REFORM)، اليوم الأحد في قاعة اتحاد شباب النضال الفلسطيني، بعنوان "تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات"، وبمشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) دلال سلامة، أن النظام السياسي الفلسطيني بحاجة لتجديد الشرعية، وذلك عبر صناديق الاقتراع، وعلى قاعدة التمثيل النسبي الكامل.وأضاف: نريد أن تكون العملية الديمقراطية، أداة كفاحية لمواجهة الاحتلال، ومن أجل تجديد النظام السياسي لا بد من فتح المجال للدماء الشبابية.