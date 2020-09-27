دلال سلامة: المطلوب تمثيل ومشاركة فاعلة للشباب الفلسطيني في الانتخابات





جاء ذلك، خلال ندوة نظمتها المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (REFORM)، في قاعة اتحاد شباب النضال الفلسطيني بعنوان "تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات".



وقالت: نحن سعيدون بهذا الحوار مع الشباب لمناقشة مشاركتهم وتعزيزها في العملية الانتخابية، ونستعد للذهاب لصناديق الاقتراع، بعد إنهاء الانقسام، لتوحيد الجهود في مواجهة تحديات المرحلة، الأمر الذي يتطلب العمل الفوري على خطة عمل وطنية قادرة على المواجهة.



وأكدت سلامة، دعم حركة (فتح) لمشاركة الشباب في الترشح للانتخابات، ورفد النظام السياسي الفلسطيني بالدماء الشابة، القادرة على إحداث التغيير، والمطلوب هو تمثيل ومشاركة فاعلة للشباب الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنقالت عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، دلال سلامة، اليوم الأحد: إن المطلوب، تمثيل ومشاركة فاعلة للشباب الفلسطيني في الانتخابات المقبلة.