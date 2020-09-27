شؤون فلسطينية

شاهد: أبو نعيم يتفقد سير العمل في (معبر رفح) البري

شاهد: أبو نعيم يتفقد سير العمل في (معبر رفح) البري
غزة- دنيا الوطن
أجرى وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اللواء توفيق أبو نعيم، في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، جولة تفقدية على مرافق (معبر رفح) البري، برفقة مدير عام هيئة المعابر والحدود، العميد فؤاد أبو بطيحان.

يأتي ذلك، لتفقد سير العمل في ظل استمرار وصول أعداد من العائدين في اليوم الأول لفتح المعبر استثنائياً.

وفتحت السلطات المصرية اليوم الأحد، (معبر رفح) في كلا الاتجاهين، لإدخال العالقين من وإلى قطاع غزة، بعد إغلاق استمر أكثر من شهر ونصف.

ويستمر فتح معبر رفح حتى يوم الثلاثاء المقبل.




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