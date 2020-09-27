شاهد: أبو نعيم يتفقد سير العمل في (معبر رفح) البري





يأتي ذلك، لتفقد سير العمل في ظل استمرار وصول أعداد من العائدين في اليوم الأول لفتح المعبر استثنائياً.



وفتحت السلطات المصرية اليوم الأحد، (معبر رفح) في كلا الاتجاهين، لإدخال العالقين من وإلى قطاع غزة، بعد إغلاق استمر أكثر من شهر ونصف.





ويستمر فتح معبر رفح حتى يوم الثلاثاء المقبل.













غزة- دنيا الوطنأجرى وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اللواء توفيق أبو نعيم، في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، جولة تفقدية على مرافق (معبر رفح) البري، برفقة مدير عام هيئة المعابر والحدود، العميد فؤاد أبو بطيحان.