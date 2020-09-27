تعليم بيت لحم يُقرر إغلاق مدرسة بسبب فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الأحد، إغلاق مدرسة وشعب صفية في مدارس مختلفة، بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس (كورونا).



وأفادت مديرية التربية والتعليم، بأنه تقرر إغلاق مدرسة الزواهرة الثانوية للإناث، حتى نهاية الأسبوع الجاري، بسبب إصابة المديرة ومعلمتين وطالبة، وشعبة الصف الثالث في بنات المسعودي الأساسية في مدينة بيت لحم لمدة 48 ساعة، بعد إصابة معلمة، والصف السابع في مدرسة ذكور بيسان الأساسية في بلدة الدوحة لمدة 24 ساعة، بعد إصابة معلم، والصف الرابع في مدرسة حسن مصطفى في بلدة بتير غرباً لمدة 48 ساعة جراء إصابة طالب.



وأشارت المديرية إلى أن هذا القرار، يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي، لحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية.