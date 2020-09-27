القدس: الشرطة تلقي القبض على تاجريْ مخدرات في العيزرية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة مساء اليوم وبمساندة الأمن الوقائي، على شخصين من ذوي السوابق بتجارة وترويج المخدرات وضبطت بحوزتهما 129 كيس صغير بداخلها مادة يشتبه ان تكون القنب الهندي المخدرة، بالإضافة لقطعة سلاح ناري مصنعة في العيزرية جنوب شرق القدس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وبعد متابعة ورصد من قبل شرطة مكافحة المخدرات لأشخاص معروفين لديهم بترويج وبيع المخدرات داخل مركبة في مدينة العيزرية، تمكنت قوة مشتركة من شرطة مكافحة المخدرات تساندها قوة من الامن الوقائي ومركز شرطة جنوب شرق القدس من القبض على المشتبه بهما، وبتفتيشهما والمركبة ضبطت 129 كيس صغيرة معدة للبيع بداخلها مادة خضراء اللون يشتبه ان تكون مادة القنب الهندي كما وتم ضبط قطعة سلاح ناري مصنعة من نوع كارلو.



وأكدت الشرطة، توقيف المشتبه بهما تمهيداً لإحالتهما والمضبوطات الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.