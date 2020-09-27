الرجوب: الرئيس عباس سيترأس اجتماعاً بالأيام القادمة لمناقشة تطورات الحوار الوطني





وكانت حركتا فتح وحماس عقدتا الأسبوع الماضي، اجتماعاً في اسطنبول بتركيا، حيث تم الاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ومجلس وطني.









رام الله - دنيا الوطنأعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اللواء جبريل الرجوب، عن أنه تقرر عقد اجتماع في الأيام القليلة القادمة، برئاسة الرئيس محمود عباس، لمناقشة آخر التطورات بالحوار الثنائي والحوار الوطني الشامل.وقال الرجوب في تصريح له اليوم في القاهرة: إن الاجتماع هدفه إقرار الرؤى والاستراتيجية، والآفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).